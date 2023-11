«Passe-Partout» comme moyen de francisation chez les enfants néo-Québécois

Télé-Québec lance une trousse d’accueil destinée aux tout-petits de parents nouvellement arrivés avec comme thème l’univers de l’émission «Passe-Partout».

Boîte d’histoires audio, cahier d’activités, magazine, peluche et un jeu de société composeront ces trousses, visant à favoriser l’apprentissage du français chez les enfants d’âge préscolaire, en plus de capsules vidéos sur le site web du diffuseur public.

Les néo-Québécois de 0 à 5 ans seront alors mis en contact avec les différents personnages de la nouvelle mouture de «Passe-Partout», qui a pris place plus de 40 ans après les premiers épisodes de la série ayant marqué toute une génération dans les années 1970 et 1980.

Le projet éducatif et ludique répond à une demande du ministère québécois de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), dont la titulaire du portefeuille, Christine Fréchette, a annoncé mardi une aide financière de 2,69 millions $ afin de déployer l’initiative.

«C’est un projet qui va favoriser l’intégration en français des tout-petits à la société québécoise, et qui va encourager aussi les échanges avec les parents», a déclaré Mme Féchette lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de Télé-Québec, à Montréal.

Le diffuseur public a été appelé à développer un projet devant «favoriser l’éveil et la curiosité au regard de la langue française» auprès des tout-petits issus de l’immigration.

«Au lieu de trouver une nouvelle idée, on a décidé d’encore mieux utiliser une idée que l’on connaissait déjà, Passe-Partout, et qui contribue aussi à faire un référant commun pour les enfants d’âge préscolaire», a soutenu la directrice des contenus, jeunesse et famille chez Télé-Québec, Marysol Charbonneau.

Mme Charbonneau a indiqué que l’émission jeunesse répond à plusieurs compétences recherchées dans le développement de l’enfant, telles que langagière, cognitive, motrice et sociale.

Les trousses, dont le contenu logera dans un sac à dos, seront distribuées directement aux familles immigrantes qui arrivent à l’aéroport Montréal-Trudeau, à compter de février prochain. Le gouvernement prévoit en remettre environ 10 000 sur une période d’un an.

«Ça correspond grosso modo au nombre de personnes qui devraient normalement se présenter à l’aéroport au cours de la prochaine année», a indiqué Mme Fréchette.

La distribution sera faite par l’entremise du kiosque du MIFI.

«Ce projet va permettre de faire en sorte que les tout-petits nouveaux Québécois qui arrivent puissent être en contact avec la culture francophone, avec notre culture aussi, parce que ce qui nous différencie (…) c’est nos paysages, notre accent, nos références historiques et culturelles. Et Passe-Partout le véhicule tellement bien», a affirmé le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe.

«Les mots de Passe-Partout»

L’une des pièces maîtresses du projet est les 140 capsules linguistiques intitulées «Les mots de Passe-Partout», dont une trentaine sont déjà en ligne. Télé-Québec prévoit rendre disponibles les autres progressivement d’ici l’automne 2024.

Ces épisodes de moins de cinq minutes mettant en scène différents personnages de la série sont axés sur le langage, comme l’apprentissage de nouveaux mots et leur prononciation, des sons, des expressions ou comment formuler des demandes.

Dans la trousse remise aux nouveaux arrivants, un petit carton avec un code «QR» y sera glissé permettant aux parents d’accéder à ces capsules.

Questionnée à savoir si des efforts de promotion seront mis en oeuvre au-delà de l’aéroport, Mme Fréchette n’a pas fermé la porte à trouver d’autres façons de mousser les vidéos.

«À l’aéroport, c’est là que va se faire le contact premier. Ça va être l’occasion de présenter la trousse, de la faire connaître. On va communiquer également avec des partenaires pour faire en sorte de bien rejoindre les personnes ciblées», a dit la ministre, précisant que les capsules peuvent aussi s’adresser aux Québécois francophones.

Les familles retrouveront également dans le sac à dos un support audio, «Ma Fabrique à histoires». Il s’agit d’une petite boîte verte avec un haut-parleur intégré qui donne accès à des histoires interactives, des contes musicaux en collaboration avec l’Orchestre Métropolitain et des chansons.

L’enfant pourra construire son propre récit en choisissant le héros, le lieu, l’objet et les personnages secondaires.

«On se disait que c’était important que les enfants qui viennent d’ailleurs, qui n’ont pas nécessairement un parent locuteur français, puissent entendre, comme ils le souhaitent, le français. Parce que si on veut le répéter, il faut l’avoir entendu», a fait valoir Mme Charbonneau.

Québec évaluera les retombées des 10 000 premières trousses avant de décider si le projet sera reconduit ou non pour une deuxième année.