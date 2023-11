L’Office municipal d’habitation de Sept-Îles veut transformer des logements en 3 1/2

Afin de répondre aux besoins en habitation, l’Office municipal d’habitation (OMH) de Sept-Îles souhaite convertir 12 grands appartements en 24 logements.

L’organisme se retrouve avec plusieurs logements de grande taille qui sont actuellement libres. Il souhaite les convertir pour mieux répondre au besoin actuel de la clientèle.

L’OMH de Sept-Îles a donc amorcé une étude préliminaire avec des architectes et des ingénieurs, pour déterminer la faisabilité de transformer des 6 1/2 en 3 1/2. Un rapport des experts est attendu.

S’il est positif, l’organisme ira vers l’étape des plans et devis, pour par la suite, aller chercher de l’aide financière afin de faire les transformations.

Le président de l’OMH, Guy Berthe, constate qu’il y a de la demande à Sept-Îles pour des 3 1/2, ce qui vient justifier le projet.

« À l’OMH, on a de la demande et on n’est pas capable, avec nos logements actuels, de répondre aux besoins des gens », indique-t-il.

L’OMH a présentement une liste d’attente d’une vingtaine de personnes qui se qualifient pour loger dans un 3 1/2.

Il ajoute qu’il s’attend à ce que la demande pour ce type de logement ne baisse pas dans le futur et que les appartements aménagés seront occupés.

Il donne l’exemple du bâtiment du 830 rue Doucet construit dans les années 2010. Il comprend 45 unités 3 1/2 et une quinzaine de 4 1/2. Tous les logements sont occupés depuis l’ouverture de l’édifice en 2017, ce qui démontre bien, selon Guy Berthe, le besoin pour des logements plus petits à Sept-Îles.

Pour lui, cette solution est gagnante au niveau économique, parce qu’elle coûtera moins cher que de construire de nouveaux édifices à logements.

L’édifice ciblé pour la transformation des logements en 3 1/2 n’a pas été dévoilé.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) estime à 1,4 % le taux d’inoccupation des logements à Sept-Îles, en 2022.