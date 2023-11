Les Fleurons du Québec: Sept-Îles conserve ses quatre fleurons et améliore son pointage

Les Fleurons du Québec a dévoilé la classification horticole des municipalités. Sept-Îles conserve ses quatre fleurons et augmente son pointage dans la grille de classification entre autres grâce aux jardins communautaires et la piste cyclable.

Chaque trois ans, Les Fleurons du Québec décerne des fleurons et des classifications aux municipalités. Les classificateurs visitent 60% du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public. Ils émettent ensuite un rapport comportant des pistes d’amélioration afin de poursuivre le verdissement des villes.

Lors de la dernière évaluation en 2021, Sept-Îles était passé de trois à quatre fleurons. Cette année, la ville conserve ses quatre fleurons et reçoit un rapport d’évaluation très positif.

« Selon le rapport d’évaluation, Sept-Îles se distingue favorablement par ses aménagements du domaine municipal, tels que les entrées de ville, les plantations sur le boulevard Laure et l’avenue Arnaud, les parcs et espaces verts et les aménagements de certains édifices municipaux », rapporte via communiqué Amélie Robillard, conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles.

Le rapport fait aussi état de l’importante disparité entre les divers quartiers et secteurs de la ville qui ont rendu plus difficile la classification.

Parmi les éléments évalués, l’implantation de jardins communautaires et la piste cyclable qui relient différents secteurs de la ville ont contribué à l’obtention d’un excellent pointage.

La Ville devra toutefois voir à l’augmentation d’arbres sur l’ensemble du territoire.

De plus, il serait bénéfique de sensibiliser et encourager les commerces, les entreprises, les écoles et les lieux de culte à participer au verdissement et à l’embellissement de la ville.

En collaboration avec ses divers propriétaires et partenaires, la Ville compte bien poursuivre ses efforts au cours des prochaines années pour « semer un milieu de vie toujours plus accueillant, attractif et vert ».