Mathieu Mckenzie rappelle l’importance de la musique autochtone au Premier Gala de l’ADISQ

Les artistes autochtones ont démontré tout le support qu’ils ont entre eux lors du Premier Gala de l’ADISQ tenu le 1er décembre. Récipiendaire du Félix « Album de l’année – Langues autochtones », Shauit a cédé la tribune à Mathieu Mckenzie pour réitérer l’importance de la place de leur musique dans les radios commerciales.

« On est peu nombreux dans toute l’industrie (musicale) du Québec, mais on se soutient, on monte sur scène ensemble pour prendre le trophée, on le prend en famille. On demande aux radios commerciales de nous diffuser, on a besoin d’être entendu », a lancé le membre du groupe Maten, Mathieu Mckenzie.

Il était déjà convenu que les artistes autochtones monteraient sur scène, peu importe à qui irait le Félix. « On peut compter sur les doigts d’une main nos nominations. On est content pour tous, peu importe qui gagne. On est derrière lui ou elle, on montre notre solidarité », a-t-il dit au Nord-Côtier.

Mathieu Mckenzie s’est dit touché par la réponse du public, des artistes lors de son message. « Le public s’est levé et il y a été d’une ovation. »

« La langue française vit des défis, nous aussi avec la langue autochtone. Ça m’a fait chaud au cœur que les gens de l’industrie m’appuient dans ma demande.

Son message se veut un rappel de la demande au CRTC pour un quota de 5% de musique autochtone dans les radios commerciales.

« Les salles, les maisons de la culture et les diffuseurs sont prêts à nous programmer, l’ADISQ nous donne une place, mais il nous manque la radio (commerciale) pour bien closer. Les diffuseurs nous disent que si les radios jouaient la musique autochtone, on vendrait plus de billets. »

Mathieu Mckenzie considère les radios commerciales comme un échiquier important. « On passe notre message avec respect. Je tends la main. »

Il est toujours en attente de nouvelles du CRTC pour sa demande. Il aura une rencontre avec l’organisme canadien dans deux semaines, mais pour un autre dossier, la contribution des géants (Spotify, Netflix et autres) en lien avec la Loi C-11, celle d’imposer des sanctions pécuniaires aux personnes et aux entreprises qui enfreignent des dispositions de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses règlements.

Mathieu Mckenzie entend quand même faire part de son message sur son autre dossier lors de sa participation à la consultation à Gatineau.