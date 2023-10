Découvrir les créatures marines au Musée régional de la Côte-Nord

L’exposition « Êtres d’exception. Quand science rivalise avec fiction » est une occasion de découvrir de manière ludique et interactive les créatures marines du Saint-Laurent. On y découvre des phénomènes insoupçonnés et des anecdotes croustillantes.

L’exposition itinérante d’Exploramer qui en est à sa première sortie a pour but de sensibiliser le public à la préservation et à la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent.

On y découvre des phénomènes insoupçonnés et des anecdotes croustillantes rapportés par des chercheurs.

On y retrouve aussi des portraits de chercheurs et des métiers en lien avec la biologie marine qui sont exposés. Une belle opportunité pour les étudiants de se familiariser avec les sciences et leurs possibilités de carrière.

Le tout se déroule dans une formule ludique, interactive et accessible.

Une programmation éducative et culturelle accompagnera l’exposition.

L’exposition réalisée avec la collaboration de Patrimoine Canada, du Réseau Québec maritime et du Cégep de Matane, sera présentée du 28 octobre 2023 au 19 mai 2024 au Musée régional de la Côte-Nord.

Le 5 novembre, comme il s’agit du premier dimanche du mois, l’entrée sera gratuite et des activités spéciales sont prévues.