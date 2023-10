Le Salon du livre de la Côte-Nord lance son concours d’écriture

Pour une deuxième édition, le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) permet aux jeunes de partager leur talent par le biais d’un concours d’écriture. Le thème : Écrire comme on parle.

Du 17 au 26 octobre, le parrain de cette édition du concours Alexandre Dostie, a rencontré 475 jeunes de secondaire cinq et du cégep pour animer des ateliers sur la thématique de ce concours. Les participants ont pu découvrir que la poésie est une forme d’écriture extrêmement libre et que ce n’est pas « plate ».

Les Nord-Côtiers de 16 à 25 ans qui désirent participer peuvent emprunter la forme littéraire de leur choix.

« Ce concours les invite à contempler ce matériel brut qui brûle déjà dans leurs tripes, ces idées et ces images qu’ils peuvent déjà avoir envie de dire ou de crier, pour les partager dans leurs mots », explique via communiqué Nadia Dorval, responsable de l’animation et des communications.

« Écrire comme on raconte, comme on se confie, comme on attaque, comme on caresse, comme on regarde droit dans les yeux… de l’autre », ajoute-t-elle.

Les critères sont l’inventivité, la cohérence, le rythme, l’usage de la langue, le respect du thème et l’appréciation générale.

Un jury déterminera le texte gagnant et deux finalistes puis fera le dévoilement lors d’une activité spéciale qui se déroulera lors du SLCN 2024.

Le lauréat se verra remettre un prix de 800 $ ainsi qu’un forfait culturel.

Les participants ont jusqu’au 12 décembre pour soumettre leur texte sur le site web du SLCN dans la section « Concours d’écriture ».