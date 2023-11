Baisse des dépenses minières sur la Côte-Nord

Les dépenses minières ont diminué de 24% sur la Côte-Nord en 2022 par rapport à l’année précédente, tandis qu’en moyenne, l’investissement minier a plutôt augmenté dans la province.

L’an dernier, les dépenses d’investissements dans le secteur minier québécois ont atteint 4 762M$, une progression de 10,9%. C’est ce que révèle un document de l’Institut de la statistique du Québec publié mardi.

La Côte-Nord, le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue sont les trois principales régions minières de la province. Or, parmi elles, seule la Côte-Nord a connu une baisse des dépenses dans le domaine minier (-24%). Les deux autres ont respectivement augmenté de 21,5% et de 33,7%.

Au Québec, les dépenses engagées en travaux d’aménagement de complexes miniers, en immobilisation et en réparation et entretien ont augmenté de 16,5 %, pour se fixer à 3 848 M$.

Les dépenses en travaux d’exploration et de mise en valeur de gîtes minéraux ont diminué de 7,7 % pour s’établir à 914 M$.