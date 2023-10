Québec rehausse son offre dans les négociations du secteur public

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a déposé sa nouvelle offre pour les secteurs publics, dimanche matin, dans un contexte de grèves imminentes.

Dans un communiqué, la ministre LeBel a dit avoir haussé son offre globale à 14,8 % sur cinq ans pour les employés de l’État afin de «démontrer sa volonté d’en arriver à une entente d’ici la fin de l’année».

Plus précisément, le gouvernement offre des augmentations récurrentes de 13,3 % sur cinq ans et il ajoute un versement d’un montant forfaitaire de 1000 $ pour tous les employés dès la première année des conventions collectives, ce qui représente un investissement non récurrent de 1,5 %.

La part réservée aux offres différenciées passe de 2,5 % à 3 % pour des «enjeux d’organisation du travail», tandis que les paramètres salariaux passent de 9 % à 10,3 % sur cinq ans.

L’offre précédente de Québec était de 9 % d’augmentation sur cinq ans ainsi qu’un montant forfaitaire de 1000 $ la première année. À cela, il ajoutait une somme équivalant à 2,5 % réservée à des «priorités gouvernementales», ce qui fait qu’il présentait son offre comme valant 13 % sur cinq ans.

Dans son communiqué, le gouvernement souligne aussi qu’il souhaite s’attaquer à l’attraction et à la rétention du personnel en offrant une bonification supplémentaire qui représente en moyenne de 1 % aux employés qui gagnent moins de 52 000 $ annuellement et ceux débutant leur carrière.

Les négociations entre Québec et les syndicats du secteur public durent depuis des mois; elles ont commencé au début de l’année. La nouvelle offre de dimanche est la quatrième que dépose le gouvernement.

La ministre LeBel a aussi indiqué que toutes les primes temporaires, sauf celles liées à l’urgence sanitaire, seront reconduites jusqu’au renouvellement des conventions collectives.

Des milliers de travailleurs du secteur public, comme le personnel infirmier ou ceux qui travaillent dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), étaient sur le qui-vive pour savoir si leurs primes continueraient d’être versées ou si Québec allait plutôt choisi d’interrompre leur versement pour faire pression sur les syndicats.

En septembre, la ministre LeBel s’était engagée à maintenir ces primes jusqu’en décembre, le temps de finaliser la négociation des conventions collectives, à la condition que les syndicats réduisent le nombre de leurs demandes sectorielles.

L’ensemble de ces primes vaut 600 millions $, avait précisé la ministre LeBel en entrevue. Cela peut représenter plusieurs milliers de dollars pour chaque travailleur concerné.

De son côté, le front commun réclame plutôt un contrat de trois ans, soit l’Indice des prix à la consommation (IPC) plus 2 % pour la première année, ou bien 100 $ par semaine, selon la formule la plus avantageuse pour les travailleurs, puis l’IPC plus 3 % pour la deuxième année et l’IPC plus 4 % pour la troisième année.

En conférence de presse cet avant-midi, Magali Picard, présidente de la FTQ, a dit d’emblée qu’elle était très mal à l’aise par rapport aux offres de la ministre LeBel qu’elle a qualifiées de dérisoires.

«On avait de l’espoir, a déclaré Mme Picard, mais on continue ce même régime, ce même ton d’arrogance et d’insultes pour les 420 000 travailleuses et travailleurs qu’on représente.»

Des premières journées de grève ont déjà été annoncées par le front commun, constitué de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS, de même que par la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) qui représente 80 000 infirmières et autres professionnelles de la santé.

Les 65 000 enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) se sont aussi dotés d’un mandat de grève, mais on ne sait pas exactement quand il sera exercé.

— Avec des informations de Lia Lévesque.