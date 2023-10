Démolition à venir de deux bâtiments à Havre-Saint-Pierre

La municipalité de Havre-Saint-Pierre procédera à la démolition de deux bâtiments situés sur le boulevard de l’Escale.

Les édifices, qui autrefois appartenaient au ministère des Ressources naturelles, sont devenus insalubres.

« On avait fait évaluer les bâtiments et il n’y avait rien à faire avec cela. S’ils avaient été le moindrement récupérables, on les aurait gardés, mais il faut vraiment les démolir », déclare le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault.

La municipalité avait déjà envisagé y tenir des exercices incendies, mais il a été décidé de procéder à la démolition.

Lors de la séance du conseil du 2 octobre, le contrat a été accordé pour la démolition, qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, ou prochains mois. Le coût de l’opération est d’environ 51 000$.

M. Barriault indique que le terrain pourra éventuellement servir pour un autre bâtiment, bien qu’il n’y ait pas de projet concret pour l’instant.

« On parle d’un secteur qui est commercial donc le terrain devrait rester pour cet usage. On va regarder si jamais il y a d’autres types de projets qui se présentent », dit-il.

Il souligne aussi que l’avenir de l’école Leventoux, qui est située à côté des deux bâtiments à démolir, pourrait avoir une influence sur le terrain. Le ministère de l’Éducation a décidé de construire une nouvelle école primaire, pour venir la remplacer. Le sort du bâtiment de l’actuelle école Leventoux n’est pas encore fixé.