Élection partielle à Sept-Îles : résumé de la deuxième semaine de campagne

Chaque semaine, le Nord-Côtier présente certains éléments qui ont retenu l’attention durant la campagne électorale à Sept-Îles. Voici le résumé de cette deuxième semaine :

Photo de la semaine

L’entreprise Xcubes qui veut fabriquer des logements à partir de conteneurs maritimes invite tous les candidats à les rencontrer afin qu’il puisse leur faire part de leurs solutions à la pénurie de logements qui touche Sept-Îles. En plus de vouloir, construire des logements, Xcubes a un projet d’un parc de minimaisons à l’ouest de Sept-Îles.

Sur la photo, on peut voir le candidat à la mairie Éric Beaudry, qui rencontre le président de Xcubes, Guy Ellenberg, ainsi que Christoph Boucar Diouf. Xcubes indique avoir eu des discussions très intéressantes dans une publication sur Facebook.

Photo tirée du Facebook de Xcubes



Enjeu de la semaine

L’un des thèmes abordés lors du débat du 25 octobre fut celui de l’embellissement de la Ville. Les candidats s’accordent à dire qu’il faut en faire plus pour améliorer l’aspect de la municipalité. Des idées diverses ont été proposées par les neuf aspirants maires. Éric Beaudry propose de planter des arbres fruitiers dont toute la population pourra profiter. Marc Fafard lance l’idée d’un bâtiment sur la rue Arnaud où les Innus et la population pourraient se réunir pour construire des canots. Joey Thibault veut plus d’arbres pour le boulevard Laure et des projets de verdure sur le toit des écoles. Denis Miousse et Mélanie Dorion veulent bonifier les parcs. Mario Dufour veut désenclaver le parc du Vieux-Quai qui est entouré de deux stationnements.

Vu

Les pancartes pour différents candidats à la mairie ont commencé à apparaître le long du boulevard Laure. C’est notamment le cas pour celles de Mélanie Dorion, Denis Miousse et Martial Lévesque.

Lu

Le candidat Patrick Hudon a écrit sur sa page Facebook qu’il n’aura pas de pancartes électorales. Il explique cette décision par des préoccupations environnementales. Il indique aussi qu’avec Internet, il est possible de diffuser ses idées sans utiliser des pancartes.

Entendu

Les candidats ont défilé la semaine dernière à l’émission Bonjour la Côte de Radio-Canada. Les neuf aspirants maires ont été interviewés par Bis Petitpas. Il a été question notamment, des valeurs des candidats et ce que le slogan « Fièrement Sept-Îles » représentait pour eux.

Débat

Le 25 octobre, le Journal le Nord-Côtier et NousTV ont organisé un débat réunissant les neuf candidats à la mairie à la Salle Jean-Marc-Dion.

L’audio de ce débat est disponible ici.

Vous pouvez aussi regarder l’enregistrement vidéo ci-dessous.