Ville de Sept-Îles : 8 candidats officiels à la mairie

À moins de vingt-quatre heures de la fin des mises en candidature pour le poste de maire de la Ville de Sept-Îles, ils sont maintenant huit hommes dans la course. Et pour ce qui est des postes de conseillers, de nouveaux noms s’ajoutent, dont un bien connu.

Aux Mario Dufour et Martial Lévesque annoncés plus tôt en journée, la mise à jour des candidatures pour succéder à Steeve Beaupré comme maire de Sept-Îles comprend aussi officiellement Nunziato Gareffa et Éric Beaudry. Les autres en lice sont Denis Miousse, Mélanie Dorion, Patrick Hudon et Joey Thibault.

Pour le poste de conseiller du district de Marie-Immaculée, on retrouve Claude Lessard, ancien conseiller municipal qui s’était fait remarquer par son côté prompt dans le passé, dans la lutte avec Alexandre Leblanc et Lina Beaudin.

Dans Mgr-Blanche, pour le poste laissé vacant il y a quelques mois par Élisabeth Chevalier, il y a quatre candidats, soit Nicolas Dupont, Chantale Vaillancourt, Louis Marchand et Cindy Bérubé.

La période de dépôt des candidatures se termine le 13 octobre 2023 à 16h30.