Les gars des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles commencent à domicile

Chaque tournoi comptera pour le prochain. C’est ce qui attend les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball masculin, qui ouvre leur saison en accueillant la visite ce samedi, 14 octobre.

La visite pour le premier tournoi, ce sera celle de Lévis, Rimouski, Rivière-du-Loup et Sainte-Foy, les équipes de la section B de la section Québec/Chaudière-Appalaches en division 2 (RSEQ collégial).

Les deux premières formations au terme du tournoi monteront en section A pour la rencontre suivante, les deux dernières de la section A descendront dans le B. Il en sera ainsi pour l’ensemble du calendrier régulier. Les équipes amasseront des points en fonction des éliminatoires.

« L’objectif est d’aller dans le premier pool pour faire le plus de points. On a l’équipe pour rivaliser, reste à voir la performance des gars », a fait savoir Jessy Roy, adjoint à l’entraîneur-chef des Voyageurs, Jean-François Lachance.

Cette nouvelle formule plait à M. Roy, qui voit d’un bon œil de jouer le premier tournoi à la maison. « On pourra se concentrer sur le volley. »

Le personnel d’entraîneur de la formation du Cégep de Sept-Îles mise sur de bons vétérans et de bonnes recrues. « Le cœur du noyau est présent chez les vétérans », a mentionné Jessy Roy, satisfait du travail à l’entraînement.

Comme forces pour son équipe, il parle de l’attaque et du bloc. « On est physique et on saute haut. On a une grosse puissance de frappe », a-t-il dit. La défensive est toutefois un aspect à travailler.

Les entraîneurs ont fait le choix de garder 15 joueurs, tout comme ils l’avaient fait l’an dernier. Ils avaient toutefois fini l’année à huit.

« Chaque joueur peut apporter quelque chose de positif et son attitude. Ils sont déjà au courant qu’ils ne seront que douze par tournoi », a conclu l’adjoint.

Les Voyageurs joueront leurs matchs à 9h (vs Lévis), 10h15 (vs Sainte-Foy), 12h45 (vs Rivière-du-Loup) et 15h15 (vs Rimouski) au gymnase du Cégep de Sept-Îles.

Ils comptent dans leurs rangs les vétérans Félix Beaulieu (a joué à Limoilou), Gabriel Cormier, Charles Gauthier, Maxim Laplante, Raphaël Lelièvre, Ben Moreau, René Picard (a joué Jonquière) et Patrick Pouliot. Les joueurs de première saison collégiale sont Kohen Carrington, Étienne Cormier, William Deschênes, Noah Gendron, Jérémy Giroux, Emmanuel Hounsell et Tristen Mayo.

Les autres cégeps de la ligue sont Limoilou, Beauce-Appalaches, Jonquière, Garneau et Matane.