Volleyball collégial : les filles des Voyageurs prendront le pouls à Alma

La formation féminine des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin prendra le pouls de ses rivales de la Ligue collégiale Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (RSEQ D2) du côté d’Alma, cette fin de semaine.

La troupe dirigée par un nouvel entraîneur-chef en Yan Savoie (adjoint l’an dernier) aura une idée plus précise du portrait des autres clubs (Alma, Baie-Comeau, Chibougamau, Chicoutimi, Jonquière et Saint-Félicien), lors du tournoi du 14 octobre.

Le pilote en sait un peu sur Jonquière, encore entraînée par un ancien de Sept-Îles, Maxime Mimeault. C’est une équipe physique, malgré le départ de joueuses. La formation des Gaillards a perdu une joueuse qui a fait sa place en D1, mais elle en retrouve deux de cette équipe. Pour les autres, ce sera du hasard.

Yan Savoie sait cependant qu’il mise sur une équipe mature, avec un mixte de vétérans et de recrues. Il comptera aussi sur Léonie Lebel, qui était avec les Gaillards du Cégep de Jonquière en D1 l’an passé. Les autres joueuses avec de l’expérience au niveau collégial sont Julie Delarosbil, Vivian Charest, Naïla Lavoie, Julia Fillion et Janie Maloney.

Marianne Boudreault, Leane Fontaine Jourdain, Amélie Guillemette, Cora-Lee Losier, Uahteshish Mckenzie-Jourdain et Anabelle Therrien ont le statut de recrues.

« On a des filles qui sautent haut, avec de bonnes frappes. Nos deux filles de centre de l’an passé sont aussi de retour (Janie Maloney et Julie Delarosbil) », a-t-il mentionné.

Le premier tournoi servira de barème à l’entraîneur « pour savoir ce qu’on a à travailler ». Ses joueuses ont hâte de jouer, elles qui sont à l’entraînement depuis quelques semaines.

« Ça permettra de prendre le beat et de s’habituer à jouer avec la route dans les jambes. Par la suite, les pratiques entre les tournois serviront de motivation pour enchaîner. »

Pour l’ensemble de la saison, Yan Savoie a comme objectif un top 3 au classement et une place pour le Championnat de la Conférence Nord-Est. Les Voyageurs y ont eu accès les deux dernières saisons et « on veut continuer ce qui a été commencé. On a l’équipe pour le faire. »

Le seul tournoi à la maison sera la qualification pour le Nord-Est en mars. L’entraîneur aimerait que sa troupe ne soit pas sur le terrain, signe qu’elle aurait terminé en tête du classement.

Celui qui a déjà dirigé Chicoutimi en D3 sera secondé par Audrey Desroches et Jasmine Napess Bergeron.