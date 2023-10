Mairie de Sept-Îles : Mario Dufour et Martial Lévesque seront aussi dans la course

Connu pour ses nombreuses interventions au conseil municipal en lien avec la sauvegarde de l’hôtel de ville de Sept-Îles, Mario Dufour a confirmé avoir déposé sa candidature à la mairie jeudi.

L’ex-conseiller municipal et désormais courtier immobilier, Martial Lévesque, a confirmé de son côté qu’il tentera un retour en politique en tant que candidat à la mairie de Sept-Îles.

Martial Lévesque

Le nom des deux candidats devrait donc apparaître sur la liste officielle d’ici la fin de la période de mise en candidature, soit vendredi 16h30.

Pour le moment, Denis Miousse, Mélanie Dorion, Patrick Hudon et Joey Thibault sont officiellement inscrits dans la course. Ce serait donc une lutte à six candidats pour le poste de maire de Sept-Îles laissé vacant par Steeve Beaupré à mi-mandat.