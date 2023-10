32 % des enfants de maternelle 5 ans considérés vulnérables sur la Côte-Nord

La Côte-Nord fait piètre figure en ce qui concerne le développement des enfants de maternelle 5 ans. La proportion d’enfants considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de leur développement a subi une hausse atteignant désormais 32,8 %, la deuxième place des régions du Québec.

C’est ce que dévoile la troisième édition de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), pour laquelle un rapport a été publié le 11 octobre.

De 25,5 % en 2012, la proportion est passée à 28,6 % en 2017 puis à 32,8 % en 2022 pour la région de la Côte-Nord.

Pour l’enquête, cinq domaines de développement ont été mesurés, soit la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales.

« Dans la région de la Côte-Nord, la proportion d’enfants de maternelle 5 ans vulnérables est plus élevée en 2022 qu’en 2012 et en 2017 dans deux des cinq domaines de développement, soit “ Compétences sociales ” et “ Maturité affective ”, dévoile le rapport.

On note aussi que 19,8 % des enfants sont vulnérables dans au moins deux domaines de développement, alors que 13,9 % l’étaient en 2012 et 15,4 % l’étaient en 2017.

Qu’est-ce qu’un enfant vulnérable?

Les enfants dits vulnérables sont plus susceptibles que les autres d’éprouver des difficultés d’ordre scolaire, moteur, émotionnel ou social. « Ils pourraient, par exemple, vivre des difficultés à travailler de façon autonome, à attendre leur tour ou encore à faire appel à leur imagination lors d’un jeu », explique l’Institut de la statistique du Québec, par voie de communiqué.

Il est important de mentionner que les enfants vulnérables à 5 ans ne présenteront pas nécessairement des vulnérabilités durant tout leur parcours scolaire.

Qui sont les enfants les plus touchés?

Les enfants de maternelle 5 ans qui sont plus susceptibles que leurs pairs d’être vulnérables dans au moins un domaine de développement sont notamment :

les garçons (35,6 % contre 21,6 % chez les filles);

les enfants les plus jeunes (34,8 % contre 23,3 % chez les enfants les plus vieux);

les enfants fréquentant une école dite défavorisée (32,9 % contre 27,1 % chez ceux fréquentant une école dite non défavorisée);

les enfants nés à l’extérieur du Canada (37,3 % contre 28,0 % chez ceux nés au Canada).

Ces constats découlent de données portant sur plus de 78 000 enfants qui fréquentaient la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 2021-2022. Le rapport rappelle que ces enfants ont vécu une partie de leur enfance durant la pandémie, ce qui a pu avoir une incidence sur leur développement.

Au Québec, près de trois enfants de maternelle 5 ans sur dix sont considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de développement.