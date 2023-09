Anticosti se rapproche de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

L’inscription de l’île d’Anticosti à la liste du patrimoine mondial semble devenir de plus en plus réelle avec l’obtention d’un appui majeur.

C’est que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’organisation agissant comme conseiller auprès du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, recommande l’inscription de l’île d’Anticosti sur la liste du patrimoine mondial.

La décision finale du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO relative à cette candidature comme site du patrimoine mondial est attendue lors de sa prochaine session à Riyad, en Arabie saoudite, du 10 au 25 septembre.

L’UICN a analysé 20 candidatures cette année et en a retenu sept, dont l’île d’Anticosti. Parmi les autres sites recommandés, il y en a à Madagascar, en Éthiopie, en Arabie Saoudite et au Tadjikistan.

Dans son rapport d’évaluation de l’île d’Anticosti, l’UICN met de l’avant la présence importante de fossiles sur l’île qui permet de mieux comprendre la première extinction de masse.

« Anticosti est un site stratigraphique et fossilifère d’importance mondiale doté d’une faune fossile exceptionnellement bien préservée, abondante et diversifiée. Anticosti constitue le plus important enregistrement stratigraphique en épaisseur et l’enregistrement paléontologique le plus complet, et le mieux préservé, représentant la première extinction massive de vie animale à l’échelle mondiale, il y a 447– 437 millions d’années », peut-on lire dans le rapport de l’UICN.

Le soutien gouvernemental et l’engagement des communautés innues de Ekuanitshit et de Nutashkuan sont également soulignés comme des éléments en faveur de la candidature de l’île d’Anticosti.