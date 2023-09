ITUM ne veut plus ramasser les poubelles

ITUM et la Ville de Sept-Îles ont une rencontre mercredi après-midi pour parler du contrat de collecte des déchets, qui prend fin en décembre 2023. ” ITUM va vouloir délaisser sa place et s’informer à savoir s’il y a d’autres entreprises qui veulent les remplacer “, a révélé le vice-chef d’ITUM, Kenny Régis.

M. Régis affirme que le contrat n’est pas profitable.

” Il n’y a pas si longtemps, nous étions moins nombreux et à Sept-Îles, il y a beaucoup de développement et puis les bris de camions étaient nombreux, et ces camions ne nous appartiennent pas, ils sont à la Ville “, explique-t-il.

Au cours de l’été, ITUM a subi les effets de la pénurie de main-d’œuvre et manquait de personnel pour opérer ses camions, afin de réaliser la collecte des ordures.

” Aujourd’hui, nous avons les effectifs nécessaires pour procéder à une collecte du recyclage. Ensuite, nous irons faire tout de suite, lundi ou mardi, une collecte des ordures, les bacs verts “, assure le vice-chef de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Kenny Régis. ” Nous reprendrons le dessus assez rapidement. Et nous suivrons dès maintenant l’horaire de l’hiver jusqu’au printemps prochain “, ajoute-t-il.

” Des équipes volantes ” ont été engagées pour aller réguler le débordement des poubelles dans la Ville de Sept-Îles et dans les communautés de Uashat mak Mani-utenam, selon M. Régis.

Ce dernier a ajouté, sur les ondes de la radio communautaire de la CKAU, que les employé(e)s qui étaient en congé sont revenus et qu’ils étaient partis pour des raisons personnelles.

Écocentre de Maliotenam

Le dépotoir qui est utilisé présentement, qui est à la troisième entrée de Maliotenam, fermera et fera l’objet d’un nettoyage.

” Nous allons changer de place ce dépotoir, car il est utilisé aussi par des personnes ne vivant pas dans la communauté. Le nouveau dépotoir sera dans la communauté de Mani-utenam, sur son ancien emplacement, où nous l’aménagerons de sorte qu’il y ait une facilité pour les Innus de la communauté à jeter leurs ordures. Il sera aussi surveillé par deux agents de sécurité. “

Le vice-chef annonce qu’un nouvel écocentre desservant la communauté de Uashat mak Mani-utenam verra le jour sur la route 138, le printemps prochain.