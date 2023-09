Pont Touzel : des entraves à la circulation les 6 et 7 septembre

Le ministère des Transports du Québec mènera des essais de chargement les 6 et 7 septembre sur le pont Touzel ce qui empêchera la circulation sur l’infrastructure de manière temporaire.

Il y aura plusieurs fermetures complètes d’une durée de 35 minutes maximum le 6 septembre entre 13 h et 19 h 20 et le 7 septembre entre 9 h et 16 h 10.

Entre chacun des essais, les véhicules en attente pourront circuler, durant une période de 5 minutes.