Vers un nouveau pont sur la rivière Sheldrake

En attendant la construction d’un nouveau pont sur la rivière Sheldrake, le ministère des Transports (MTQ) et de la Mobilité durable entreprend des travaux pour renforcer le pont Touzel, à Rivière-au-Tonnerre.

Les travaux de renforcement viendront assurer l’intégralité de la structure, mais il ne s’agit pas d’une réparation qui garantira à long terme l’accès sur le pont Touzel, précise la conseillère en communication de la direction générale de la Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Sarah Gaudreault.

« On ne répare pas le pont. On le renforce pour qu’il soit sécuritaire et maintenir le lien routier jusqu’à tant que l’on construise le nouveau pont », dit-elle.

Mme Gaudreault confirme du coup que le MTQ se dirige vers la construction d’un nouveau pont sur la rivière Sheldrake, qui viendra remplacer le pont Touzel.

« Avant la découverte de la fissure, on prévoyait relocaliser la route 138 dans ce secteur. Il y a deux tracés qui sont envisagés et on est encore en train d’analyser quel scénario est le plus adéquat », affirme-t-elle.

Par contre, cette relocalisation prendra encore plusieurs années, avant d’être réalisée.

Travaux

Les travaux de renforcement ont commencé le 21 août sur le pont Touzel, et ils se poursuivront jusqu’au 1er septembre.

Les travaux doivent absolument être réalisés avant l’hiver. Trois interventions auront lieu. On parle de boulonner certaines attaches clés du pont, du remplacement de certains appareils d’appui et de l’ajout d’éléments qui viendront soulager certaines pièces surutilisées à la suite de la fissure.

Durant cette période, la circulation se fera en alternance sur une voie, à l’aide de feux. Les charges autorisées sur le pont seront temporairement affichées à 28T, 38T et 44T, afin de respecter la limite maximale de poids sur la structure.

Les travaux auront lieu uniquement de jour, entre 7 h et 18 h. En dehors de ces heures, les charges reviendront à 28T, 48T et 58T.

Coûts

Les déboires reliés au pont Touzel ont engendré des coûts pour les contribuables québécois.

Le MTQ a dû conclure un contrat de gré à gré, afin de noliser un avion pour le transport de marchandises vers la Minganie. Le contrat conclu avec Nolinor Aviation se chiffrait à 6 M$.

Un autre contrat de gré à gré en situation d’urgence a aussi été accordé à l’entreprise Stellaire Construction, pour la somme de 425 000 $. Celui-ci est pour la réparation du pont Touzel.

Pour l’instant, le MTQ n’a pas de portrait de l’ensemble des coûts reliés à la fermeture du pont Touzel.