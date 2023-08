Le Cégep de Sept-Iles acquière deux claims pour dispenser des cours de Technologie minérale en plein air

Suivre un cours dans une classe à ciel ouvert, ça vous dirait? Les étudiants du programme Technologie minérale du Cégep de Sept-Îles auront accès à cette expérience nouveau genre puisque l’institution a procédé à l’acquisition de deux claims à l’arrière du Lac d’Aigle, au nord de la ville.

« Au Québec, le claim est le seul titre d’exploration valable. Son propriétaire possède ainsi le droit exclusif d’explorer le sous-sol du secteur. Grâce à cette acquisition, les enseignantes et les enseignants du programme Technologie minérale pourront effectuer une dizaine de sorties terrain par année, et ce même l’hiver, dans le cadre de différents cours. Plusieurs activités pédagogiques pourront ainsi être réalisées dans ce nouveau laboratoire de géologie naturel : identification de minéraux, installation de géosites, protection de la faune, aménagement de sentiers pédestres, etc. », explique Mélanie Rouxel, conseillère en communication du Cégep de Sept-Îles.

Bob Ward-Leblanc, géologue stagiaire et enseignant en Technologie minérale, est de ceux qui se réjouissent de cette acquisition. « L’acquisition de ces claims augmentera de manière considérable la qualité de notre enseignement, car nous aurons accès à un territoire où les possibilités sont infinies. Les instruments que nous possédons pourront être utilisés sur les claims offrant par conséquent aux étudiants des situations d’apprentissages authentiques. »

Le Cégep de Sept-Îles devient le premier et le seul établissement scolaire d’enseignement supérieur à posséder des claims actifs au Québec. Cette acquisition permettra également de soutenir la recherche et le développement régional, estime-t-on, puisque les étudiantes et les étudiants du programme cumuleront des données et documenteront leurs recherches.