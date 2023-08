29 140$ pour la Section Côte-Nord de la Sclérose en plaques

Des personnes importantes du Cyclo Tour SP 2023 et de la cause, Caroline Desrosiers, Annabelle Céré (présidente CA SP Canada – Côte-Nord), le président d’honneur Réjean Porlier, Claire Perron (membre du CA) et Geneau Gagnon (vice-président du CA). L’édition 2023 a cependant dû être annulé, mais l’organisme a tout de même récolté un peu plus de 29 000$.