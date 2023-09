Fusion des caisses Desjardins de Minganie et de Basse-Côte-Nord : Tête-à-la-Baleine dit oui

Les membres de la caisse Desjardins de Tête-à-la-Baleine ont finalement voté en faveur du projet de regroupement des caisses de Minganie et de Basse-Côte-Nord.

En juin dernier, les membres des caisses de Havre-Saint-Pierre, de Blanc-Sablon, de La Tabatière et de Mingan-Anticosti avaient donné leur accord au projet de regroupement lors de leurs assemblées respectives, alors que les membres de Tête-à-la-Baleine s’étaient prononcés en défaveur de celui-ci.

Il avait alors été décidé de reprendre les démarches auprès des membres de Tête-à-la-Baleine pour faire aboutir le projet. À la suite d’une assemblée générale extraordinaire le 27 août dernier, les membres de la Caisse populaire Desjardins de Tête-à-la-Baleine ont voté à 90% en faveur de la fusion.

« Nous sommes ravis que les membres de Tête-à-la-Baleine se soient ralliés à ceux des autres caisses concernées par ce projet afin de créer une nouvelle caisse forte qui sera en mesure de faire face aux défis de l’avenir », déclare Gilles Monger, président de la Caisse populaire Desjardins de Tête-à-la-Baleine.

La nouvelle caisse sera constituée le 1er janvier 2024, à la suite de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. Elle regroupera 15 000 membres et gérera un volume d’affaires de 915 M$.

« Cette nouvelle coopérative financière, première institution en importance dans les régions de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, sera en mesure de répondre parfaitement aux besoins financiers de ses membres et clients. La nouvelle Caisse se démarquera comme employeur de choix et deviendra plus attirante pour les ressources humaines, un avantage important dans le contexte actuel », précise l’institution financière par voie de communiqué.