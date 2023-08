Démission de Steeve Beaupré : une occasion professionnelle qu’il ne pouvait refuser

C’est avec la voix remplie d’émotions par moment que le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a confirmé sa démission lors d’un point de presse tenu à l’hôtel de ville.

Le maire est catégorique sur le fait que sa décision est justifiée uniquement par une opportunité professionnelle qui lui a été offerte. Bien qu’il n’a pas voulu préciser spécifiquement le poste ou l’organisation à laquelle il se joindra, il parle d’un poste de direction dans le domaine public.

« C’est le hasard qui a fait en sorte que l’opportunité professionnelle d’une vie s’est présentée à moi récemment », dit-il.

Il explique aussi que les deux crises qu’il a dû gérer à titre de maire, la tempête du 23 décembre et les feux de forêt en juin, n’ont pas eu d’incidence sur sa décision de démissionner. Il avait indiqué au moment des faits que la gestion de ces événements avait été très exigeante.

Questionné à savoir quel sera son legs, Steeve Beaupré parle notamment de sa vision d’investir dans les infrastructures sportives et récréatives pour dynamiser la municipalité.

Le maire Beaupré a aussi pris le temps de remercier les conseillers et les employés municipaux en soulignant leur professionnalisme.

« Je pars l’esprit tranquille en sachant que je laisse une organisation en grande santé et une ville toujours plus vivante », dit-il.

La suite

Le départ du maire Steeve Beaupré, qui sera effectif à partir du 25 septembre, survient au moment où la Ville de Sept-Îles est toujours à la recherche d’un nouveau directeur général. Autant les élus municipaux que l’administration municipale se sont voulus rassurants face à la situation.

Michel Tardif, directeur général par intérim, Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles et Denis Miousse, conseiller du district Marie-Immaculée.

« Le message c’est d’être rassurant. L’équipe de direction elle est forte. Nous, on va accompagner les élus et on poursuit les mandats qu’on a. En temps et lieu on aura un nouveau directeur général et un nouveau maire », explique le directeur général par intérim, Michel Tardif.

Le conseiller Denis Miousse, qui assurera la fonction de maire par intérim, souligne que les dossiers continueront d’avancer.

« Je suis sûr qu’on va être capable d’arriver au 12 novembre avec des choses concrètes pour que le nouveau maire ou la nouvelle mairesse puisse travailler à poursuivre ces projets-là », a affirmé M.Miousse.