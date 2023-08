Pont Touzel : toujours pas d’échéancier 

Après la découverte d’une fissure sur le pont Touzel à la fin du mois de mai, le ministère des Transports (MTQ) n’est pas encore en mesure de donner un échéancier précis concernant la réparation de cette infrastructure vitale pour la Minganie.

Les élus de la Minganie attendent donc impatiemment de connaître la suite des choses.

« Nous, on est en contact constant avec le ministère des Transports pour savoir ou ils en sont rendus dans leurs travaux. On espère avoir des réponses assez rapidement pour savoir qu’elles sont les prochaines étapes, que ce soit la réparation du pont ou la construction d’une nouvelle infrastructure », explique la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

De son côté, le MTQ poursuit les inspections pour vérifier l’état du pont. D’ailleurs, l’une d’elles se déroule du 7 au 11 août à l’aide d’un camion-nacelle. La dernière inspection remontait au 13 juillet. Elle avait permis de vérifier s’il y avait une évolution des défauts et de confirmer la sécurité de la structure.

La prochaine inspection permettra de procéder au prélèvement de pastilles. Celles-ci seront analysées et permettront de mesurer la résistance de l’acier à la rupture.

Des inspections par magnétoscopie seront aussi réalisées aux endroits non inspectés en urgence en juin. Enfin, des capteurs seront installés sur le pont pour mieux comprendre le comportement de l’ouvrage.

« La réalisation de ces activités est une étape essentielle dans l’identification des causes ayant mené à l’apparition de la fissure et dans la conception des prochains travaux. Il est encore trop tôt pour dévoiler un échéancier », souligne Sarah Gaudreault, conseillère en communication pour la direction générale de la Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Dans les circonstances et l’incertitude qu’il y a, la préfète de la Minganie pense que le MTQ se tournera probablement vers la construction d’un nouveau pont.

« On espère un retour à la normale le plus tôt possible, mais on est tout de même conscient que l’option qui est étudiée actuellement est d’allée vers une nouvelle infrastructure », dit-elle.

Le MTQ planchait déjà sur la construction d’un nouveau pont pour traverser la rivière Sheldrake en raison de l’érosion côtière qui affectait déjà le pont Touzel. Une consultation citoyenne avait même eu lieu en décembre 2021 pour présenter deux options pour la déviation de la route 138 dans ce secteur aux résidents de Rivière-au-Tonnerre.

Aide économique

Rappelons que depuis la fermeture temporaire au début à la fin du mois de mai du pont Touzel, la Minganie a connu plusieurs problématiques. Ce fut notamment le cas avec l’approvisionnement en carburant ou le fait que les touristes ne sont pas au rendez-vous.

Les élus de la Minganie continuent de demander une aide financière de la part du gouvernement pour les entreprises de la région qui ont subi les effets de la fermeture du pont Touzel.

« Le gouvernement a accordé un soutien financier pour les municipalités et les organismes, mais on n’a toujours pas eu de réponse quant à notre demande pour un soutien financier pour nos entreprises. De notre côté, à la MRC de Minganie, on considère que c’est urgent étant donné que la situation n’est toujours pas réglée », conclut la préfète.