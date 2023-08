Natashquan au rythme du conte et de la légende

Natashquan et Nutashkuan vibreront au rythme et conte et de la légende pour une dix-septième fois. Photo archives courtoisie

Le conte et la légende se transposent encore une fois à Natashquan pour la 17e édition du Festival de l’Innucadie. L’événement comptera comme invités les ministres Ian Lafrenière et Jean-François Roberge.

C’est du 10 au 13 août que se tient l’édition 2023 du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie en présence des porte-paroles Marie-Paule Malec et Carolyne Jomphe. Plusieurs activités et ateliers, pour petits et grands sont au programme.

Pour ce qui est de la visite du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Lafrenière, ainsi que celle du ministre de la Langue française, M.Roberge, ça se fera le 11 août, à 10h, au campement traditionnel Manteo Malicap, situé entre Natashquan et Nutashkuan.

Le rendez-vous de cette année en Moyenne-Côte-Nord porte comme thème Bestiaire Innu et de la Médecine traditionnelle.

« Pour l’occasion, le Festival est co-présidé par M. Mathias Mesténapéo, ancien négociateur de la Communauté de Nutashkuan, et M. Daniel Clément, anthropologue et écrivain. Il a publié Le Bestiaire Innu – Les quadrupèdes et Le Bestiaire Innu 2- Les oiseaux, les poissons et les animaux non comestibles. », souligne l’organisation.

Lieu de tourisme culturel de niche, le village de Natashquan et les sites aux alentours de la communauté Innue de Nutashkuan font revivre ces quelques journées vécues en un pays imaginaire et solidaire nommé L’Innucadie.

Le Festival réunira encore des artistes et artisans talentueux prêtant leurs langues et leurs talents pour faire vivre les connaissances et savoir-faire traditionnels, tant acadiens qu’innus.

Les Femmes médecines Innues seront réunies au site traditionnel du Campement Manteo Maticap en présence aussi des agentes de l’Institut Tshakapesh, qui donneront l’opportunité « d’élargir nos connaissances dans des domaines tels que l’histoire des Innus, l’éducation, la culture et la langue. »

En parallèle au Festival, il y aura, du 7 au 11 août, un Camp culturel et artistique de la relève. L’activité sera animée par Les Ateliers Verts. Vania Beaubien et Robert Trépanier invitent les enfants et les jeunes à venir partager le plaisir de confectionner des cerfs-volants. Les œuvres prendront leur envol lors de la cérémonie de l’ouverture officielle le 11 août.

Pour connaître la programmation complète de l’édition 2023 du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, visitez le www.innucadie.com.