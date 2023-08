Stationnements qui débordent, campings vides

Les terrains de débordement qui avaient été ouverts exceptionnellement lors de la pandémie semblent avoir créé une habitude chez les touristes. Les véhicules récréatifs (VR) envahissent les divers stationnements et pourtant les terrains de camping de la ville peinent à combler leurs espaces de location. Ces pertes financières nuisent aux investissements prévus afin d’offrir de nouveaux services dans les campings de la région.

À l’été 2021 et 2022, près de 20 espaces répartis dans divers sites de la ville étaient autorisés pour un maximum de deux nuits. Cette année, ce règlement n’est plus en vigueur. Les véhicules récréatifs ne peuvent donc plus s’y installer pour la nuit et les campeurs doivent se rendre dans les divers terrains de camping de la région.

Malgré l’interdiction, l’habitude semble s’être ancrée chez les campeurs puisque les espaces anciennement permis débordent.

Le matin du 25 juillet, nous avons constaté 16 VR dans le grand stationnement de la plage Monaghan (notre photo) et 8 dans le petit situé tout près de la rue des Galets.

Peu de locations

Francine Perreault, propriétaire du Camping Laurent-Val, n’en est pas à ses premières discussions avec la Ville pour faire comprendre l’impact des terrains de débordements sur son entreprise et celles de ses compétiteurs.

Elle s’explique mal comment la Ville n’agit pas envers ces stationnements illégaux qui nuisent à l’industrie du camping.

Mme Perreault souhaite faire des investissements pour offrir de nouveaux services et des activités pour les utilisateurs de son camping, mais « moins de clients, moins de revenus et sans revenus, pas d’investissements ».

Celle qui possède environ une trentaine de terrains touristiques n’a qu’une seule semaine complète dans l’été. Les espaces de location sont vides, mais des campeurs se présentent, souhaitant utiliser gratuitement les services des blocs sanitaires après avoir logé dans des stationnements publics.

« On ne voyait pas ça avant la COVID et la publicité des terrains de débordements », dit-elle.

Le Camping Lavoie situé sur le boulevard Laure compte 20 emplacements. En moyenne, environ la moitié des espaces sont louées.

« La Ville laisse beaucoup de permission là-dessus (terrains de débordements), ça ne nous aide pas », dit Bruno Lavoie, propriétaire du Camping Lavoie.

« Si la Ville était plus “serrée” sur les stationnements, ça nous aiderait à être plus pleins », ajoute-t-il.

Solutions

Mme Perreault se demande pourquoi la Ville n’installe pas d’affiches d’interdiction de stationner les VR dans les stationnements municipaux comme font d’autres régions du Québec.

De plus, des patrouilles sont effectuées pour faire respecter ce règlement.

Elle suggère que ces campeurs soient dirigés vers à Tourisme Sept-Îles qui aideront ceux-ci à faire des appels dans tous les campings du territoire pour vérifier la disponibilité. S’ils affichent tous complet, un système de vignette pourrait être mis en place pour permettre un stationnement dans un espace public. Cela comblerait les places des terrains de camping et faciliterait la gestion des contrevenants.

Comportements dérangeants

En plus d’installer leur VR dans les espaces de stationnement réservés, les campeurs disposent des tables, des chaises, des tapis de sol, des tentes de déshabillage, des cordes à linge, des BBQ tout autour de leur véhicule.

Il n’est pas rare que les gens qui se rendent sur la plage doivent faire demi-tour près des blocs de ciment qui délimitent le stationnement en raison des fours au propane installés à ces endroits. Il faut parfois même s’excuser d’accrocher au passage des gens qui mangent ou qui bloquent le passage avec leur petit salon improvisé.

Il faut faire preuve de prudence dans les déplacements près des entrées de plages et sur la plage. Le 25 juillet on comptait facilement plus d’une dizaine de feux enterrés sous des montagnes de sable. Ces braises demeurent très chaudes et pourraient causer de graves blessures. Une campagne de la SOPFEU lancée tout récemment explique l’importance de bien éteindre son feu de camp avec de l’eau.

Un touriste a été vu en train de casser et arracher des branches d’épinettes pour tenter d’allumer de gros billots de bois qui servent habituellement de banc sur la plage. Un autre a installé son feu dans l’élyme.

Rétablir l’ordre

Michel Tardif, directeur général par intérim, a constaté la présence de plus en plus importante du nombre de campeurs contrevenants. Il affirme qu’il n’y avait pas de surveillance active, mais que dès mercredi le 26 juillet les employés municipaux et la Sûreté du Québec ont été rencontrés afin de faire respecter la réglementation municipale qui interdit le stationnement de VR dans les stationnements municipaux.

La première étape mise en place est d’émettre des avis de courtoisie. Par la suite, les récalcitrants pourraient se voir remettre un constat d’infraction.