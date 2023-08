Un Cyclo Tour SP pour faire avancer la recherche et ne pas perdre l’équilibre

Des personnes importantes du Cyclo Tour SP 2023 et de la cause, Caroline Desrosiers, Annabelle Céré (présidente CA SP Canada – Côte-Nord), le président d’honneur Réjean Porlier, Claire Perron (membre du CA) et Geneau Gagnon (vice-président du CA).

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. Cette phrase servira de source pour la 9e édition du Cyclo Tour SP du 19 août prochain. La SP (Sclérose en plaques) Canada – Côte-Nord mise sur cet événement de vélo pour ses services à la population, mais aussi pour contribuer à la recherche de cette maladie inflammatoire qui touche le système nerveux.

Le Cyclo Tour SP propose encore une fois deux volets récréatifs, soit Sept-Îles/Barrage SM2 pour environ 65 km ou Sept-Îles/Port-Cartier pour le double de la distance. Le départ du 19 août se fait à 9h de la tente jaune du Vieux-Quai.

Le volet familial de l’après-midi permettra aux petits et grands d’y aller d’une chasse aux trésors sous la forme d’un rallye photos. Les participants auront à réaliser des défis reliés à la Sclérose en plaques et des explications sur ces différents symptômes.

Dîner hot-dogs, party mousse, jeux gonflables et lave-ton-vélo font aussi partie des activités.

La Sûreté du Québec et Remorquage FG assureront la sécurité des cyclistes pour les différents volets.

Une femme redéfinie

La présidente du conseil d’administration de la SP Canada – Côte-Nord, Annabelle Céré, est touchée par la sclérose en plaques. Elle a reçu son diagnostic de cette maladie il y a environ huit ans. Cette cause lui tient donc à cœur.

Elle se décrit comme la femme d’Alain (Collard), la mère de quatre enfants et l’enseignante au primaire. Elle a dû se redéfinir avec le temps. « Je ne suis plus au service de ma famille comme je veux l’être », a-t-elle conté.

Elle a aussi dû faire le deuil de son emploi pour des raisons médicales.

Peu importe les sphères de sa vie, Mme Céré dit être extrêmement bien entourée. « Je veux que les gens atteints soient autant privilégiés. »

Comme elle ne peut plus faire les mêmes activités physiques qu’avant, elle s’est ouvert de nouveaux horizons, en voyant des gens respecter leur rythme. Elle s’est tournée vers le karaté.

« Ça me fait tellement de bien pour ma motricité, sur mon corps et pour mon équilibre. Je fais mon petit train là-dedans. J’ai appris à me redéfinir comme personne. »

La vie sociale d’Annabelle a aussi changé avec sa maladie. Elle peut toutefois compter sur Caroline Desrosiers, sa bonne amie, sa deuxième sœur.

Caroline a appris à vivre au jour le jour avec Annabelle. Il est impossible de prévoir des projets. Elle a aussi appris à détecter les signes de faiblesses de son amie, la fatigue, les tremblements. « On se revire de bord, on ne se casse pas la tête. Elle ne veut pas déplaire. »

Elle s’offre, car elle sait qu’Annabelle ne demandera pas de l’aide. Elle va donc chez son amie, dans sa deuxième maison, pour faire la cuisine, le lavage, la vaisselle. « L’important pour moi, c’est de l’aider. »

Un président d’honneur touché

Approché pour être président d’honneur de la 9e édition, l’ancien maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, s’est senti touché et n’a pas eu besoin de beaucoup de motivation pour « cette cause juste et bonne. ». Il tient à être un acteur actif de l’événement.

« Ça m’a forcé à rembarquer sur mon vélo », a-t-il mentionné. Il entend faire la boucle Sept-Îles/Port-Cartier dans la roue de Pascal Germain.

M. Porlier s’est aussi senti interpellé par le fait qu’il a un cousin diagnostiqué à la sclérose en plaques.

« J’espère que les cyclistes seront nombreux. Il faut sortir de notre bulle pour accompagner les gens moins chanceux. »

À travers cette cause, Réjean Porlier voit aussi en Annabelle Céré, la présidente du CA de la SP Canada – Côte-Nord, une personne qui aime avoir du plaisir. Il aussi parlé d’une amie, Josée Jomphe, qui avait demandé l’aide médicale à mourir.

La SP

Le Canada affiche le plus haut taux de personnes atteintes par la sclérose en plaques. On parle d’une personne atteinte sur 400, explicable par une carence importante en vitamine D, mais aussi d’un virus associé à la mononucléose.

Autrefois, il pouvait s’écouler dix ans pour un diagnostic de SP. Maintenant, on parle de six à douze mois. Une quinzaine de traitements sont disponibles pour ralentir les poussées de la maladie chez les gens atteints.

La présidente du CA de la SP Canada – Côte-Nord évalue à près de 500 le nombre de familles touchées par la SP sur la Côte-Nord.

Inscriptions

L’organisation lance donc un appel aux cyclistes à s’inscrire à un des deux volets récréatifs du Cyclo Tour. Le coût d’inscription est de 100$ (30$ + 70$ en dons minimum). Les inscriptions se prennent via le cyclotoursp.ca.

Les participants bénéficieront d’un rabais de 10% à la boutique Mon Vélo. Ceux et celles qui cumuleront plus de 175$ en dons recevront une carte-cadeau de 25$ de Sports Experts. Un 5 à 7 Chez Omer clôturera la journée.

Pour le volet familial, il n’y a aucun frais d’inscription. Les donations sont volontaires.

Il est aussi possible de faire un don pour la cause via le même lien que les inscriptions ou être bénévole lors du Cyclo Tour du 19 août prochain en faisant part de votre intérêt via la messagerie du www.facebook.com/SocieteSPCN ou par téléphone au 418 968-6688.

L’édition 2022, un retour en présentiel après la pandémie, a permis une récolte de près de 31 500$ avec la participation d’une soixantaine de cyclistes.