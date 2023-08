Feux de forêt : des mesures pour récupérer le bois brûlé annoncées par Québec

Différentes mesures ont été annoncées le 31 juillet par le gouvernement du Québec pour favoriser la récupération du bois brûlé à la suite des feux de forêt sur les terres du domaine de l’État. Aides financières bonifiée et budget revu à la hausse en font partie.

Compte tenu de l’ampleur des feux et considérant les données recueillies sur les superficies incendiées, les aides financières versées dans le cadre du Programme d’investissements dans les forêts publiques affectées par une perturbation naturelle ou anthropique (causée par l’humain) seront bonifiées.

Cette bonification tiendra compte de la capacité opérationnelle des entreprises forestières à récupérer le bois dans les superficies affectées, des pertes de rendement associées à la récolte ainsi que de la diminution de la valeur des produits générés par la transformation.

Des aides financières pourront également être consenties à l’industrie forestière pour compenser les coûts additionnels de transport des bois lorsque la récupération des bois se fait dans des territoires éloignés des usines de transformation. La valeur de l’aide financière accordée aux entreprises forestières sera fonction des volumes des bois brûlés récoltés.

Rappelons que l’objectif général de ce programme est de permettre la récupération des bois prévue dans les plans d’aménagement spéciaux lorsqu’une perturbation cause une destruction importante de massifs forestiers.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a bonifié le budget attribué au Programme de remboursement des coûts pour des activités d’aménagement forestier sur des chemins multiusages pour aider l’industrie forestière à construire ou à réfectionner des chemins additionnels afin de faciliter l’accès aux massifs de forêts brûlées.

Un comité gouvernement-industrie toujours actif

Un comité opérationnel de récupération du bois de feu a été mis en place. Composé de représentants du gouvernement et de l’industrie, il se réunit sur une base hebdomadaire depuis le mois de juin.

Son mandat : optimiser les opérations de récupération des bois de feu, recueillir les enjeux soulevés par les membres afin qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration des activités de récupération des bois de feu et assurer le suivi des opérations de récupération.

« La vitalité de l’industrie forestière est essentielle pour maintenir le dynamisme économique de nos régions et du Québec en entier. C’est pourquoi nous avons agi promptement afin de permettre une récupération rapide des bois brûlés et, ainsi, de limiter les pertes causées par leur détérioration », a divulgué la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, lors de l’annonce.

D’autres annonces gouvernementales ont été réalisées en lien avec les feux de forêt depuis les dernières semaines. La mise en place de mesures spéciales pour soutenir les entreprises sylvicoles ainsi que le déploiement de mesures d’appui aux entreprises touchées totalisant 50 M$ ont été instaurés.

Rappelons qu’en juillet, les superficies touchées par les incendies dépassaient plus de 1,5 million d’hectares, soit un nombre largement au-dessus de la moyenne des dernières décennies.