Appel de projets pour les aînés sur la Côte-Nord

La députée Marilène Gill annonce que l’appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) commence le 1er août.

« Que ce soit, entre autres, pour la promotion du bénévolat auprès des aînés, pour l’entraide

intergénérationnelle ou pour la valorisation de la participation active des aînés dans leur communauté,

j’invite le plus grand nombre d’organismes à but non lucratif et les municipalités de la Côte-Nord à

déposer leur proposition de projet communautaire dès demain, afin d’influencer positivement leur

milieu », déclare l’élue par voie de communiqué.

Année après année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés soutient financièrement la réalisation de nombreux projets communautaires qui visent à favoriser l’inclusion sociale et à briser la solitude de ceux-ci.

« Pour l’année 2023, pas moins de 204 078 $ ont permis le soutien de 12 projets de la circonscription, au plus grand bonheur des aînés et de toute la communauté nord-côtière », précise la députée de Manicouagan.

Les projets doivent répondre aux critères suivants : Il ne doit pas durer plus de 52 semaines, le montant demandé ne peut excéder 25 000 $, le projet doit répondre à au moins un objectif du programme, les aînés dirigeront la planification ou la prestation de ces services ou y joueront un rôle essentiel, le projet doit chercher à profiter aux aînés et aux communautés et sa rentabilité doit être démontrée.

L’appel de projets se terminera le 14 septembre à 15 h.