La pétition pour plus de musique autochtone à la radio est lancée

Alors que s’ouvre l’un des plus grands festivals de musique autochtone en Amérique du Nord, Innu Nikamu à Mani-utenam, la population est invitée à appuyer la demande pour un quota de 5% de musique autochtone dans les radios commerciales au Canada.

C’est via une pétition lancée par Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) et Makusham Musique Inc. que les gens peuvent y aller de leur soutien au http://bit.ly/472u2Kn afin que soit imposé, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le quota.

« […] Nous encourageons également les radios privées et leurs auditeurs à être nos alliés et à nous appuyer dans notre démarche. Ensemble, nous pouvons réaliser un véritable geste de réconciliation, laquelle passe par la protection et la promotion des langues autochtones et le rayonnement de la musique autochtone. C’est un geste significatif qui offre la chance aux artistes autochtones de vivre de leur art et d’en faire profiter tous les Canadiens et les Canadiennes », a déclaré Mathieu Mckenzie, directeur des relations publiques et co-propriétaire de Makusham Musique Inc.

Cette pétition fait suite au Mémoire sur le contenu musical autochtone qui a été déposé le 28 mars dernier auprès du CRTC et des gouvernements québécois et canadien. Il découlait d’une consultation publique réalisée à l’été 2022.

« […] Bien que l’industrie musicale autochtone soit en plein essor au Canada, les artistes autochtones peinent à se faire connaître du grand public, notamment en raison d’une faible présence sur les ondes des radios commerciales », précise le communiqué.

Pour suivre l’avancée de la pétition : ICI :

Pour prendre connaissance du mémoire sur le contenu musical autochtone : ICI