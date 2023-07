Jules au pays d’Asha sera à l’affiche ce vendredi 28 juillet au Ciné-Centre de Sept-Îles. Mettant en vedette, Gaby Jourdain, une jeune actrice innue de la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Le film se passe en 1940 et raconte l’histoire de Jules et de Asha. Jules est atteint d’une maladie qu’il a sur les mains. Ses camarades pensent que c’est contagieux et l’isole. Puis, la famille de Jules déménage dans le nord du Québec. Un jour, son chien s’aventure dans une forêt et Jules le poursuit. Il fait alors la rencontre de Asha, une jeune autochtone. Se développe une amitié qui les amène dans plusieurs aventures.

Au moment du tournage Gaby Jourdain avait 11 ans, aujourd’hui, elle est âgée de 13 ans et c’est évidemment son premier film. Le tournage a duré un mois et demi.

Gaby Jourdain décrit son expérience : « Il y avait des moments dures, comme il y avait des moments où j’ai aimé ça ». Comme elle n’était pas une lève-tôt, elle a trouvé ardu le fait de se lever à 5 heures du matin pour aller se faire coiffer, maquiller et habiller pour les tournages.

« Je portais du cuir puis il faisait vraiment chaud » décrit-elle. Mais elle précise qu’elle a été très bien entourée et n’a jamais cesser de persévérer. « C’est là que j’ai commencé à trouver une passion pour l’acting », continue Gaby.

Guy Porlier, son professeur de chant, lui a appris comment agir devant une caméra. Les acteurs avaient des temps de pratiques avant les captations.

Le film de Jules au pays d’Asha a récemment gagné un prix à Montréal au Festival international du film pour enfants. « On est allé en Suède présenter le film, plusieurs enfants ont vu le film et ils étaient émerveillés », relate la jeune actrice.

La réalisatrice du film, Sophie Farkas Bolla est présentement en Italie au Festival International du Film de Giffoni, un festival se spécialisant dans la diffusion pour les films pour les enfants. Ils partent aussi pour l’Allemagne en septembre.