7 000 spectateurs pour la 29e édition du Vieux-Quai en Fête Alouette

Ce sont environ 7 000 personnes qui ont assisté aux spectacles offerts lors de la 29e édition du Vieux-Quai en Fête Alouette, la fin de semaine dernière.

L’organisation la qualifie de « couronnée de succès et bénie avec l’absence de pluie durant les spectacles », tandis l’organisation craignait le pire alors que le ciel était gris et qu’au même moment, à Québec, le populaire Festival d’été ne cessait d’annuler des représentations en raison des aléas de Dame Nature.

Jeudi, Matiu, Korias et DJ Champion ont attiré 2 000 personnes, tout comme Ben Touzel, Les gars du nord, Vulgaires Machins et Killing Daisies vendredi. C’est la soirée de samedi qui aura été la plus achalandée avec Bleu Jeans Bleu, France D’Amour Pépé et Sarah, attirant 3 000 festivaliers.

« Ces chiffres démontrent l’engouement qui perdure autour de l’événement et la place qu’il occupe dans le cœur

des familles de Sept-Îles et des visiteurs venus découvrir notre belle région », a mentionné l’organisation par communiqué.

Plus d’une centaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour la bonne tenue de l’événement.