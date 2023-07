Richard Séguin et Florent Vollant se partageront la scène pour quelques duos à Innu Nikamu

Deux grands amis fouleront la scène lors de la soirée d’ouverture du festival Innu Nikamu, le 1er août. Richard Séguin et Florent Vollant se la partageront même pour quelques duos.

Richard Séguin n’en sera pas à une première participation à ce festival culturel et musical qui occupe Mani-utenam. Il l’a vu évoluer au fil de ses trois présences. Il a pris part une première fois à Innu Nikamu, en 1993.

« Le festival n’avait pas l’envergure qu’il a aujourd’hui. Avant, c’était dans une salle communautaire. Là, il y a le site », a-t-il mentionné en entrevue avec Le Nord-Côtier. L’édition 2023 s’étend d’ailleurs sur six jours.

M. Séguin parle d’une symbolique forte pour Innu Nikamu.

« C’est un partage, une ouverture vers l’autre avec la musique », décrit-il. « C’est un des plus beaux festivals pour découvrir la vitalité des Premières Nations, de leur donner la parole. Il laisse aussi une grande place aux découvertes. »

Sur scène, en plus d’interpréter quelques nouveautés, Richard Séguin ira de classiques, tels que Journée d’Amérique, Et tu marches et L’ange vagabond. Il ne veut pas en dire plus.

Celui qui se définit comme l’invité spécial chantera quelques chansons en compagnie de son bon ami, Florent Vollant.

Tout est lié

Une histoire d’amitié lie Richard Séguin et Florent Vollant, depuis 34 ans. Les deux hommes ont déjà habité à une rue un de l’autre. Une ruelle les séparait pour une marche ensemble. Il se parle d’ailleurs à toutes les semaines, ou presque.

Richard Séguin dit aussi avoir vu grandir Mathieu (Mckenzie, fils de Florent) et Kim (Fontaine), deux des artisans derrière le Studio Makusham, et aussi musiciens avec Maten. Il partage également sa musique avec Florent Vollant, ayant notamment écrit Tout est lié.

Comment se sont-ils rencontrés? Après un spectacle de Kashtin, au Théâtre St-Denis. Richard Séguin a été à la rencontre de Florent Vollant et de sa femme Anita. Quand l’artiste innu est déménagé dans la région de Montréal, pour simplifier la carrière du duo de Uashat mak Mani-utenam, les deux hommes se sont vus davantage.

« Il y a une amitié qui s’est construite tranquillement et il y a un respect mutuel entre nous. »

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes ont également collaboré à plein de projets ensemble, entre autres Artistes pour la paix et Au secours. « Ça renforçait nos liens d’amitié, ça rejoignait nos convictions. »

Richard Séguin décrit Florent Vollant comme un sage, un passeur.

« C’est quelqu’un qui est dans l’importance de la transmission. »

À travers tout ce qu’il est passé, Florent Vollant a partagé aux générations, de dire M. Séguin.

« Il a ouvert beaucoup de sentiers. Il est le père spirituel de beaucoup de musiciens. Il est de bons conseils et il est le porte-parole de la communauté. »