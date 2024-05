Innu Nikamu : la 40e programmation dévoilée mercredi

Le mercredi 8 mai, 16 h. C’est la date à laquelle le coordonnateur du Festival Innu Nikamu, Normand Junior Thirnish-Pilot, entouré de l’organisation et de ses partenaires à la salle Teueikan de Mani-utenam, annoncera le contenu de sa 40e édition.

Le dévoilement sera aussi retransmis en ligne, depuis le réseau social Facebook. Le coordonnateur invite la population à y prendre part.

« On va essayer de rendre ça le plus interactif possible et il y aura un band qui s’y produira », a annoncé M. Thirnish-Pilot, sur les ondes de la CKAU. « On est rendu à un festival de jour 100 % gratuit. Il y aura une foule d’activités en plein cœur du village. Des jeux gonflables sont prévus pour les enfants, un village culturel, entre autres », a dit le coordonnateur.

Le passeport du Festival est en vente depuis près d’un mois, en ligne.

« Le passeport donne l’accès à tous les spectacles, incluant celle de Bryan Adams et de Samantha Fox, Elisapie, les Frères Grégoire », a-t-il expliqué.

Il y a trois sortes de passeports : adulte (140 $), ado (12 à 17 ans 70 $) et aîné (60 ans et plus 100 $).

« À l’heure où on se parle, seul le passeport journalier des spectacles est celui du spectacle de Bryan Adams. À partir du 8 mai, après la conférence de presse, nous rendrons disponibles tous les passeports journaliers », a-t-il ajouté.

Les allochtones sont invités également à se rendre dans les nouveaux bureaux de la CKAU, où ils seront en vente.

« Nous serons prêts à recevoir, 10 000, 20 000 personnes, car nous travaillons avec une firme de sécurité externe qui est habituée à gérer les foules. Ils travaillent avec le Festival d’été de Québec, Osheaga. »

Le support des entreprises

Les partenaires majeurs sont ITUM et la CKAU et Sept-Îles Toyota. Minerai de Fer Québec a annoncé un partenariat pour les dix prochaines années.

« Sirus XM sera le présenteur du Festival. Beaucoup, beaucoup de partenaires (…) C’est le fun de travailler là-dedans, on sent le support de la Côte-Nord. Il est certain que plusieurs ne peuvent pas donner 50 000 $ ou 100 000 $, mais ils aident à leur façon, comme le Casse-Croûte Jako Pizza, qui offre des repas pour nos travailleurs, ceux qui préparent le terrain et on l’apprécie », dit monsieur Thirnish-Pilot.

Comme il a été annoncé l’année dernière, le Festival aura un conseil d’administration et quittera la CKAU. Le nouveau conseil d’administration du Festival entrera en fonction au mois de novembre 2025.