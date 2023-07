Une autre réalité pour les Coasters

Quatorze athlètes venant de Blanc-Sablon, Saint-Augustin, Harrington Harbour et Rivière Saint Paul vivront la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski. Keathon Monger, Naomie Fequet et Christian Dumas sont de ceux et ils étaient aussi du rendez-vous à Laval, à l’été 2022. Pour les jeunes sportifs de la Basse-Côte-Nord, il s’agit d’une expérience fort importante.

L’expérience sera encore plus grande pour Keathon Monger après sa participation, il y a un an, en athlétisme. Il aura le privilège de porter le drapeau de la Côte-Nord à la cérémonie d’ouverture ce vendredi, 21 juillet. Il le fera en compagnie d’Abby Dufour de Forestville.

L’athlète de 17 ans de Saint-Augustin, qui évoluera cette fois en volleyball de plage, souligne que les Jeux du Québec sont un moment fort pour les jeunes coasters. Il se dit fier aussi de l’honneur qui lui a été attribué.

« C’est une expérience incroyable. Je suis chanceux de pouvoir revivre les Jeux une dernière fois. C’est un honneur plus qu’individuel, c’est de représenter la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord. »

« Pour nous, ça représente beaucoup les Jeux du Québec. Le sport est important pour les jeunes. Quand une ouverture comme celle-ci se présente, il faut la saisir. Quand on a la chance d’aller en compétition régionale ou provinciale, il faut le faire tout de suite, vu qu’on est isolé. C’est pour se faire voir par les coachs. »

Durant l’année scolaire, il souhaite que les étudiants-athlètes du Centre de services scolaire du Littoral puissent prendre part à davantage de tournois, pour avoir plus de visibilité. Les jeunes de la Basse-Côte-Nord sont présents en athlétisme, en badminton et en volleyball au sein du RSEQ. Keathon Monger parle aussi du hockey, le sport le plus pratiqué dans les communautés là-bas. Il y a quatre à cinq tournois en hiver dans les différents villages. Il aimerait bien voir le CS du Littoral intégrer ce sport dans le RSEQ. « On a de bons joueurs. »

1000 $ d’avion

Il y a toutefois une réalité pour les athlètes de la Basse-Côte-Nord qui est frappante. Seulement pour participer à la sélection en volleyball de plage le 18 juin, ç’a coûté près de 1 000 $ à Keathon pour le transport en avion.

« C’est moins cher Sept-Îles – Québec en avion que partir de Saint-Augustin et aller à Sept-Îles. C’est très cher pour nous. »

Il est d’ailleurs à Sept-Îles depuis le 5 juillet pour se préparer pour les Jeux du Québec avec son partenaire Émile Marceau. Il s’entraîne également avec l’équipe masculine de volley intérieur.

Keathon Monger loge chez de la famille, mais pour les Coasters en volleyball intérieur, ils sont une dizaine en appartement, depuis le début juillet, avec les entraîneurs Lisa Joncas et Claude Lamoureux et quelques parents.

« C’est un long mois. Ce sont des sacrifices pour les jeunes et un peu plus durs pour certains parents vu le travail », assure-t-il.

En athlétisme, la plupart des jeunes de la Basse-Côte-Nord qui seront des Jeux à Rimouski (6) s’entraînent par eux-mêmes actuellement, dans leur coin.

Pour sa participation à la 57e Finale des Jeux du Québec, Keathon Monger a comme objectif de donner le meilleur effort avec son coéquipier. « Si on fait ça, je serai content. Je veux qu’on aille le plus loin possible. Une médaille, ça serait hot. »

Dire qu’avant la sélection le 18 juin, il n’avait jamais joué compétitif au volleyball de plage, et encore moins en 2×2. Il dit avoir beaucoup appris lors de l’Omnium dans l’vent le 8 juillet. Keathon et Émile ont d’ailleurs gagné le titre de la division 2 en classe Hommes Compétition. « On a bien travaillé ensemble. Je suis fier qu’on ait gagné. »

Après les Jeux du Québec, Keathon Monger ne retournera pas longtemps à Saint-Augustin. Il part pour le Cégep, à Québec (Limoilou), le 6 août. Il a opté pour le tremplin DEC pour sa première année. Il jouera aussi en division 2 collégiale avec les Titans en volleyball masculin.