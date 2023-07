Jeux du Québec : tous les espoirs sont permis pour la Côte-Nord

La Côte-Nord et ses couleurs bleu et orange débarque à Rimouski pour la 57e Finale des Jeux du Québec avec 164 athlètes.

Le sport rassemblera des milliers d’athlètes du 21 au 29 juillet à Rimouski, lieu de la 57e Finale des Jeux du Québec. La Côte-Nord traversera le fleuve pour une deuxième fois en quelques mois, après le rendez-vous d’hiver à Rivière-du-Loup. Parole du chef de mission, Philippe LeBreux, les espoirs sont là, même si…

La délégation nord-côtière comptera 164 athlètes pour l’ensemble des deux blocs.

Au premier, on en retrouvera en athlétisme, baseball masculin, basketball féminin et masculin, natation en eau libre, natation en piscine et en volleyball de plage féminin et masculin.

Pour les quatre derniers jours de compétitions, pour les sportifs de la région aux couleurs bleu et orange, ça se passera en golf, natation artistique, soccer féminin et masculin, tir à l’arc, vélo de montagne et en volleyball intérieur féminin et masculin.

Près de 60 jeunes en seront à une deuxième finale de suite dans le même sport. Quelques autres y seront dans une autre discipline.

« On a de belles opportunités pour le podium. Plusieurs médaillés de l’été passé sont de retour, mais une a changé de catégorie », a laissé entendre le chef de mission, Philippe LeBreux.

Parmi les médaillés de Laval qui seront à Rimouski, il y a Abby Dufour (Forestville, athlétisme), Julianne Morin (Baie-Comeau, athlétisme), Mercedes St-Onge (golf, Uashat mak Mani-utenam), Louanne Aubin (golf, Clarke City) et Élisabeth Martin (vélo de montagne, Baie-Comeau). Cette dernière, double médaillée en 2022, évoluera dans une catégorie d’âge supérieure.

« En athlétisme, l’équipe a énormément changé. L’an passé, on avait des athlètes d’exception », a ajouté le chef, se gardant ainsi une petite réserve puisqu’il trouve difficile de comparer les finales. Ce sport avait procuré onze médailles sur un total de seize à la Côte-Nord aux Jeux à Laval.

Futur prometteur

Philippe LeBreux se dit emballé par le retour de certains sports, soit le baseball et le volleyball de plage. « On voit la relance et les programmes qui se développent. Les gens ont recommencé les structures et on le voit en termes de participation. »

Il se réjouit aussi de voir une délégation de quatorze jeunes de la Basse-Côte-Nord dans ses rangs et s’attend à ce que ça devienne plus que fréquent.

« Si ce milieu avait les mêmes infrastructures et les mêmes outils de développement qu’ailleurs, il serait au même niveau que chacune des villes de la région. On voit déjà le niveau des jeunes, ça paraît. C’est démontré par leur représentation. C’est le fun pour leur délégation et ça augure bien pour le futur. Là, c’est un nombre exceptionnel, mais ça deviendra une coutume plus qu’exceptionnelle. C’est une belle visibilité pour eux, une belle expérience. »

Parlant d’expérience, le chef de la mission Côte-Nord voit d’un bon œil cette deuxième finale de suite dans le Bas-Saint-Laurent et mentionne que la région en tirera encore profit.

« Une finale dans l’Est-du-Québec donne une visibilité qu’on a rarement grâce à la couverture médiatique et au partage des ressources. »

Il souligne aussi l’accueil des gens avec la proximité géographique et physique.

Au-delà des possibles enjeux de transport (traversier), le chef de mission soutient « qu’on se sent à domicile, à la maison. Il y a beaucoup de parents qui voyagent et ça met de l’ambiance. »

Pour suivre les performances des athlètes nord-côtiers : www.facebook.com/JdQ.CTN