Ann-Sophie Bettez dans le néant 

La Premier Hockey Federation (PHF), ligue professionnelle féminine dans laquelle évoluait la Septilienne Ann-Sophie Bettez en 2022-2023 n’est plus. Elle a été rachetée par un groupe d’investisseurs américains. Un nouveau circuit de hockey féminin est en processus de création.

Avec cette récente nouvelle, Ann-Sophie Bettez et ses coéquipières de la Force de Montréal sont dans le néant.

Elles pourraient devoir patienter encore un mois ou deux, avant d’en savoir plus.

« On est un peu dans l’attente. On continue de s’entraîner. Il y a beaucoup de questions sans réponses », a fait savoir la Septilienne.

La nouvelle ligue professionnelle devrait prendre son envol en janvier 2024.

Quelles seront les villes avec des équipes ? Combien y en aura-t-il ? Comment seront-elles formées ?

Des réponses qui viendront certainement après les études de marché.

« Dans les discussions, ça parle de Montréal et Toronto, des marchés de hockey. »

Les deux ligues professionnelles féminines (PHF et LNHF) de la dernière saison totalisaient onze équipes. « De ce qu’on entend, il y en aurait six pour la nouvelle ligue. Tant qu’on n’aura pas de confirmation, c’est dur à dire ce qui en sera concrètement. Plus rapidement on saura, plus vite les filles pourront sortir de ces émotions-là. Dans l’incertitude, c’est plus dur, mais on est toutes dans le même bateau présentement. Ça change les plans de tout le monde. Il faut se retourner rapidement. »

Si le chiffre de six clubs s’avère le cas, des joueuses de troisièmes et quatrièmes trios dans la PHF pourraient devoir se tourner vers d’autres alternatives. « L’Europe pourrait être une solution en attendant », dit Bettez.

« Le but premier de la nouvelle ligue, c’est d’avoir les meilleures joueuses. C’était un virage nécessaire (avoir qu’une seule ligue professionnelle). On espère que la LNH embarquera pour chapeauter ça comme c’est le cas avec la WNBA (basketball). »

Après une première saison fort intéressante avec la Force, les joueuses de la formation montréalaise espéraient vivre l’an 2. Plusieurs avaient été mises sous contrat.

D’ici à ce qu’elle en sache plus sur la suite des choses, Ann-Sophie Bettez viendra donner un coup de main aux moniteurs de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis. Elle sera accompagnée de Kim Deschênes, qui était une de ses coéquipières avec la Force. Elles seront là les 27 et 28 juillet. « C’est important et le fun pour moi de revenir. Le fait d’être venues à Sept-Îles avec la Force, c’est une autre façon de redonner », a conclu la hockeyeuse de 35 ans.