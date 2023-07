Deux opérations anti-braconnage en Basse-Côte-Nord

Les opérations visaient respectivement la protection du saumon atlantique (Démaillage) et de l’orignal (Moosehead). Photo ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Les agents de la Protection de la faune du Québec, en collaboration avec ceux de Pêches et Océans Canada, ont mené deux opérations anti-braconnage durant la semaine du 10 juillet en Basse-Côte-Nord. Celles-ci ont permis de mettre fin aux activités de braconnage d’une vingtaine d’individus.

La première opération visait la protection du saumon atlantique et portait le nom Démaillage. Des individus ont été rencontrés pour avoir pêché illégalement, sur une base individuelle, le saumon atlantique à l’aide de filets maillants dans les secteurs de Gros-Mécatina et de Blanc-Sablon.

Alors que des agents rencontraient les individus, les patrouilles nautiques ont permis la détection et la saisie d’au moins 24 filets maillants tendus dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, et celles de saumons et de truites de mer, pour ne nommer que ces deux espèces visées par le mandat de la Protection de la faune du Québec.

Les individus qui ont tendu un filet illégalement dans le but de capturer du saumon s’exposent minimalement à des amendes pouvant atteindre 1 000 $ par jour pour chaque filet tendu, en vertu de la Loi sur les pêches.

Orignal

La deuxième opération anti-braconnage, nommée Moosehead, portait sur la protection de l’orignal.

Dans le secteur de Gros-Mécatina au cours des deux derniers hivers, des individus auraient prélevé illégalement, de manière coordonnée, au moins cinq orignaux dans leurs aires d’hivernage. À noter que certaines personnes rencontrées par les agents étaient aussi impliquées dans la pêche illégale du saumon atlantique.

S’ils sont reconnus coupables, les individus mis en cause dans l’opération Moosehead sont passibles de l’annulation de leur certificat du chasseur pour une période de 24 mois et d’amendes cumulatives pouvant atteindre plus de 60 000 $.

La réalisation des deux opérations a notamment été rendue possible à la suite de signalements de la population. Tout acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191, par Internet à SOS Braconnage – Urgence faune sauvage.