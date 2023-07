Les food trucks pas intéressés à Sept-Îles

Malgré qu’il est désormais possible pour les food trucks de s’installer à Sept-Îles sur le site de l’ancienne maison Boudreault, les Septiliens ne peuvent toujours pas aller manger de la cuisine de rue. Aucun camion-restaurant n’a manifesté d’intérêt pour offrir le service.

Ayant retenu l’attention au niveau municipal une bonne partie de l’hiver et du printemps, le débat sur les camions-restaurants a connu sa conclusion au mois de mai, alors que la Ville de Sept-Îles a modifié son règlement pour les permettre. Elle a lancé un appel d’intérêt pour offrir les espaces disponibles.

Par contre, comme l’a précisé le directeur adjoint de la Ville, Denis Cléments, aucune demande n’a été reçue jusqu’à présent. À noter qu’il y a deux food trucks qui étaient présents lors de la tenue du Vieux-Quai en fête.

À titre d’exemple, le camion Thaïzone présent à Uashat ne viendra pas à Sept-Îles, sur le site de l’ancienne maison Boudreault. Sa propriétaire Pier-Ann Connolly indique que pour la saison 2023, elle compte rester sur son site actuel, avant de se rendre dans d’autres municipalités de la Côte-Nord comme Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau et possiblement aller en Gaspésie pour finir la saison.

Ils viendront

Pour Gaëlle Cerf, vice-présidente de l’Association des restaurateurs de rues du Québec (ARRQ), il ne faut pas s’inquiéter du fait qu’il n’y a pas de camions-restaurants qui ont manifesté de l’intérêt pour s’installer à Sept-Îles.

La plupart des food trucks qui se promènent à travers le Québec ont des horaires qui se planifient plusieurs mois à l’avance, explique-t-elle. Ainsi, le fait que Sept-Îles ait seulement lancé l’appel d’intérêt à la fin du mois de mai a peut-être nui.

« À l’Association, on est connecté avec nos membres qui possèdent des food trucks et on réalise qu’il faut se prendre d’avance, parce que les camions ont un calendrier chargé », affirme Mme Cerf.

Elle ajoute qu’il est fort probable aussi que les camions-restaurants provenant de l’extérieur ne soient pas au courant qu’il est possible de venir à Sept-Îles.

Mme Cerf se dit toutefois confiante qu’à l’été 2024, il y aura de meilleurs résultats. Elle croit que le mot se passera, mais aussi, que certains restaurateurs locaux pourront se montrer intéressés à cette option.

Elle voit d’un œil la décision de la Ville de Sept-Îles de permettre les camions-restaurants, alors que dans plusieurs autres municipalités, ce type de restauration n’est pas permis, ou plusieurs restrictions sont en place.

« On salue des initiatives de ce genre, parce que c’est comme ça que la cuisine de rue et la gastronomie deviennent accessibles. Pour la situation des food trucks à Sept-Îles, il ne faut pas s’étonner que ça ne soit pas un gros boom immédiatement, mais ça va venir », conclut-elle.