Les inscriptions sont ouverte pour la Course du 50e Parallèle.

Les inscriptions sont ouvertes pour la Course du 50e Parallèle

Coureuses et coureurs, un défi vous attend. La 2e édition de la Course du 50e Parallèle se tiendra le 17 septembre prochain à Port-Cartier.

Pas moins de cinq épreuves sont au programme, dont deux ouvertes aussi aux marcheurs.

Le demi-marathon (21,1 km) est la plus longue distance proposée, sur un parcours qui mènera les participants à un panorama hors du commun avec les plages, les îles et les rivières au cœur de la ville.

Le trajet met en valeur le patrimoine historique et culturel de la région ainsi que son attrait pour les touristes et les sportifs, indique l’organisation.

Les autres épreuves sont le 15,5 km, le 8 km, le 4,4 km et le 1,5 km. Les deux dernières distances s’adressent également aux marcheurs.

Le 21,1 km et le 15,5 km sont réservés aux 18 ans et plus.

Le départ se fait du stationnement de l’île McCormick, près du Café-théâtre Graffiti.

Les inscriptions se prennent via le www.ms1inscription.com/lacoursedu50eparallele23. Vous aurez aussi les informations sur les coûts et les heures de départ.

Pour plus d’information, vous pouvez aussi écrire à parallele50@outlook.com ou consulter le www.facebook.com/lacoursedu50eparallele.