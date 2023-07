Une application pour découvrir les attraits et services de Port-Cartier

Les touristes et nouveaux arrivants à Port-Cartier pourront désormais utiliser l’application Anekdote pour découvrir la municipalité

Produit purement québécois, cette plateforme numérique de géolocalisation qui est gratuite permet d’effectuer une visite virtuelle, et en temps réel, d’un lieu.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre Développement économique Port-Cartier et la Ville de Port-Cartier.

» Dès la présentation initiale du prototype, nous avons compris le plein potentiel d’Anekdote. Pour la mise en valeur de notre histoire et de notre territoire, cette plateforme devenait un outil incontournable », souligne Bernard Gauthier, directeur général de Développement économique Port-Cartier.

Pour Port-Cartier, l’application comprend plus de 165 anecdotes qui oscillent entre le patrimoine et les légendes, en passant par les petits commerces typiques à Port-Cartier et la toponymie des lieux.

» Pour s’approprier un lieu, on doit en connaître l’histoire. L’application est un véritable guide virtuel qui nous fait voyager dans notre propre ville. Il y a un travail de recherche colossal derrière le rendu final », déclare Line Bordage, conseillère Tourisme et relations avec le milieu pour la Ville de Port-Cartier

Fait intéressant, le fondateur et président d’Anekdote, Martin G. Labrie, a imaginé le concept lors d’une visite dans sa ville natale qui est Port-Cartier. Convaincu de la pertinence de son outil, celui-ci n’a eu aucune peine à vendre l’idée aux dirigeants de la municipalité. Lors de son dernier passage, celui-ci a pu enfin tester son produit, sur place.

« J’ai découvert des choses intéressantes que je ne connaissais même pas sur Port-Cartier ; j’ai vraiment expérimenté la vision initiale que j’avais eue », affirme M. Labrie.

La plateforme numérique Anekdote est téléchargeable gratuitement à partir des applications App Store et Google Play.