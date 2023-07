(Photos et vidéo) Jour 2 du Festival Eau Grand Air : rock et émotions au parc des Pionniers

Malgré les avertissements météorologiques d’orages violents, c’est une soirée magique et nostalgique que les festivaliers de Baie-Comeau ont pu vivre avec Cayenne, France D’Amour et Simple Plan vendredi soir.

Les chapelets étaient sans doute sur les cordes à linge de Baie-Comeau parce qu’un très court passage de pluie battante s’est résumé à la mauvaise température attendue de la soirée.

La foule de 4000 personnes, avec la voix sans doute écorchée ce matin, ont crié et chanté les premiers classiques du groupe international montréalais tel que I’d Do Anything qui a ouvert sa présence sur la scène extérieure.

L’énergie croissante a atteint son apogée jusqu’à terminer le spectacle avec plus de deux rappels, un lancer de guitare par le chanteur Pierre Bouvier et du body surfing du batteur Chuck Comeau sur I’m Just a Kid.

« Je suis tellement content d’être ici Baie-Comeau que je vais aller vous voir », s’est écrié Chuck avant de sauter dans la foule.

Shut Up, Your Love is Lie, Summer Paradise, Jet Lag, Welcome to My Life, Perfect ont résonné sur le parc des Pionniers. « Ils les ont tous joués, c’est malade », se sont écriés plusieurs festivaliers satisfaits de leur soirée.

Rappelant leur tout premier passage dans la ville de Baie-Comeau, les quatre rock star ont promis de revenir dans la ville nord-côtière.

Jimmy, Jimmy, Jimmy

Jimmy-James Grégoire a pu goûter un instant à la vie de rockstar. Le jeune homme de 21 ans de Sept-Îles est atteint d’une amyotrophie spinale progressive, sans traitement curatif. Le 27 avril dernier, le journaliste Sylvain Turcotte du journal le Nord-Côtier racontait son histoire et expliquait dans son papier que le jeune homme avait demandé lui-même l’aide médicale à mourir.

Avant la date de sa fin de vie, soit le 24 juillet, Jimmy-James souhaitait voir son groupe de musique favori en spectacle sachant leur passage au Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau.

Grâce aux démarches du journaliste Sylvain Turcotte et à la proactivité du comité organisateur du festival, Jimmy a pu rencontrer les membres du groupe en privé, assister au spectacle aux premières loges d’arrière-scène et même visiter la foule à quelques reprises qui clamait le nom de Jimmy à la demande du chanteur Pierre Bouvier.

Ce touchant moment s’est conclu avec la pièce Million pictures of you, la chanson préférée du jeune homme. Simple Plan a d’ailleurs modifié sa liste de chansons du spectacle pour y intégrer celle-ci précisément pour Jimmy-James Grégoire.

Les femmes à guitare au rendez-vous

France D’Amour qui cumule plus de 30 ans de métier a offert un spectacle drôle et généreux à son public. La femme qui a soufflé ses 57 bougies en mars a une énergie impressionnante. Son désir d’être en contact avec la foule s’est fait ressentir et surtout, a été grandement apprécié par les festivaliers.



En jouant ses plus grands succès, la chanteuse a fait découvrir deux nouvelles chansons qui se retrouveront sur son 14e album en carrière qui sortira à l’hiver 2024.

L’artiste baie-comoise Cayenne a ouvert la soirée en faisant découvrir les compositions de son album SnowFlake. Son nom d’artiste rend hommage à ses textes francophones francs, touchants et qui « rentrent dedans ».

La pièce la route des baleines, rend hommage aux traversiers de la région qui brillent par leurs absences de fiabilité.

« C’est vraiment un rêve pour moi d’être sur cette scène avec vous ce soir », a-t-elle confié à la foule avec émotion. L’artiste nord-côtière s’est dite plus d’une fois fière de sa région et a encouragé les spectateurs à demander ses chansons aux radios locales et à se procurer sa musique sur différente plateforme afin de poursuivre cette passion de la musique.

Le body surfing de Chuck Comeau.

