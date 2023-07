C’est parti pour le festival Eau Grand Air!

Le festival Eau Grand Air de Baie-Comeau débute sa 8e édition ce soir dès 18 h 45. Du 6 au 8 juillet, des artistes de tous les styles défileront sur la scène au parc des Pionniers, dont le groupe québécois Simple Plan, vendredi soir.

Ce jeudi, c’est l’humour qui sera au rendez-vous pour les festivaliers qui se sont procurés en grand nombre leur billet pour les trois jours de l’événement.

Les humoristes P-A Méthot, Dominick Léonard et Andy St-Louis (chansons humoristiques) se feront un plaisir de faire rire la foule. La soirée se conclura en musique avec Sound of soul, un groupe formé de quatre artistes musiciens de la région. Il présentera sa plus récente revue musicale Women’s Hit.

Le vendredi, la tête d’affiche Simple Plan sera précédé de Cayenne (originaire de Baie-Comeau) et France d’Amour. Le rock et le jazz seront donc au rendez-vous.

Finalement, pour la dernière soirée du festival, les amateurs de country seront comblés avec l’artiste new country canadien parmi les plus prometteurs, Matt Lang, et la grande Guylaine Tanguay, qui n’a plus besoin de présentation.

Scott-Pien Picard, quant à lui, présentera son propre répertoire dans sa langue innue, langue qu’il tient à partager et à rendre honneur.

Rappelons qu’en mars, après l’annonce de la programmation 2023, les 1 000 premiers passeports en prévente au tarif spécial de 70 $ se sont envolés en moins de 36 h montrant un engouement sans précédent pour le Festival Eau Grand Air.