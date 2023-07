Les Archives nationales à Sept-Îles auront droit à une œuvre d’art 

Une sculpture composée d’une colonne de livres en aluminium et de pierre issue des mines de fer nord-côtières viendra embellir les aires publiques des Archives nationales à Sept-Îles.

C’est l’artiste Patrick Bérubé qui réalisera l’œuvre au cours des prochains mois. Elle sera installée d’ici la fin de 2023.

Son idée a été retenue au terme d’un appel de projets lancé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Fondation BanQ. On voulait la création d’une œuvre originale permanente inspirée de fonds d’archives relatif à la Côte-Nord.

La sculpture portera le nom de Pré-Face. En plus de la colonne de livre en aluminium, une photographie choisie dans le fonds d’archives Famille Dufresne y sera gravée.

« Tel un fossile, cette gravure sera l’empreinte du passé et d’une partie de notre histoire. La colonne symbolisera les fondations de notre identité », décrit-on dans un communiqué de BAnQ.

« Les livres juxtaposés rappelleront les strates géologiques et les paysages sculptés par l’extraction minière. Comme les strates, les livres contiennent des traces de nos origines, à la manière d’une suite d’allers-retours entre diverses couches de notre histoire passée et à venir », poursuit-on.

Un artiste qui s’intéresse à l’humain

Détenteur d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal depuis 2005, Patrick Bérubé a vu son travail rayonner sur la scène nationale et internationale grâce à ses participations à de nombreuses expositions et à des événements majeurs, notamment à New York, à Berlin, à Londres et au Luxembourg.

Membre actif de la galerie Clark à Montréal, il a aussi créé plusieurs œuvres dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

Sa pratique artistique est essentiellement axée sur la sculpture et sur son installation publique.

« L’artiste s’intéresse aux rapports contradictoires inhérents à l’humain, qu’ils soient émotifs ou physiques. Il s’interroge sur la façon dont l’être humain fonde toute la conception de son existence sur son unicité, la systématisant et la réduisant à sa taille, de manière à la rendre plus perceptible et à oublier le caractère incommensurable de son échelle et de sa force », peut-on lire.