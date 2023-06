Une chorale d’enfants de Bruxelles recherche des familles d’accueil à Sept-Îles

Une trentaine d’enfants chanteurs voyageront depuis Bruxelles pour venir offrir un concert à Sept-Îles et découvrir la région pour une première fois.

Les Petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles s’amèneront à l’église Saint-Joseph, le 22 juillet. La chorale de l’institution scolaire européenne existe depuis 1950. Elle est composée de chanteurs âgés de 8 à 18 ans.

La troupe jouit d’une notoriété enviable dans son coin de pays. Elle a reçu plusieurs invitations au Palais Royal, fait des prestations dans de nombreuses ambassades, à la télévision, à la radio, devant la famille royale et des politiciens, ou encore au départ du Tour de France.

Pour faire vivre une expérience à ses jeunes chanteurs, elle fait aussi de la tournée. Pour une première fois, celle-ci s’arrêtera à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre. Sur la Côte-Nord, elle n’avait jamais dépassé Baie-Comeau auparavant.

L’abbé Irenée Girard, à l’église Saint-Joseph depuis 2021, a l’habitude de les recevoir au Québec environ aux cinq ans.

« À chaque fois, les gens arrivent un petit peu inquiets en se demandant qu’est-ce que c’est et ils repartent avec des ailes. C’est de toute beauté », assure-t-il.

Les chanteurs ont un répertoire composé essentiellement de musique française populaire. Ils chantent aussi quelques pièces en anglais et en allemand.

Comme elle est issue d’un collège catholique, la chorale compte sur le soutien des paroisses pour l’accompagner dans son aventure de tournée québécoise. À l’église Saint-Joseph, on s’active donc pour recevoir la trentaine de chanteurs et une dizaine d’accompagnateurs.

« Notre but, c’est de les mettre en lien avec des familles du milieu », note l’abbé Irénée Girard.

Une vingtaine de familles d’accueil sont recherchées pour les héberger durant deux nuits. La paroisse espère également trouver des partenaires pour fournir les repas.

Un avant-goût de leur concert sera offert gratuitement le 19 juillet, sous la tente jaune. Le 22 juillet, 20 h, aura lieu le spectacle à l’église Saint-Joseph, au coût de 10 $ pour les adultes, de 5 $ pour les 12 ans plus et gratuitement pour les plus jeunes. Les billets sont en vente au bureau du presbytère.

Ceux qui seraient intéressés à recevoir des familles peuvent contacter le 418-962-9382, pour obtenir plus d’information.

Ailleurs sur la Côte-Nord, la chorale sera en concert le 18 juillet, à l’église St-Marcelin des Escoumins, ainsi que le 20 juillet, à l’église Saint-Pierre, d’Havre-Saint-Pierre.