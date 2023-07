Festival Eau Grand Air : l’humour ouvre le bal de la 8e édition

P-A Méthot a clôturé la première soirée de la huitième édition du Festival Eau Grand Air et par le fait même, son dernier festival en tant qu’humoriste sur scène. PHOTO KASSANDRA BLAIS

La température, la foule et surtout l’humour étaient bien en rendez-vous pour lancer cette huitième édition du Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau le 6 juillet.

Sound Of Soul, Andy St-Louis, Dominick Léonard et P-A Méthot ont bien diverti le public au parc des Pionniers qui était quasi-complet pour ce premier soir.

P-A Méthot était le nom bien attendu de la soirée. L’humoriste qui cumule plus de 25 ans de métier a livré la marchandise jumelant l’improvisation et plusieurs lignes de son dernier spectacle solo, Faire le beau des cinq dernières années.

Pour les gens qui ont eu l’occasion de se déplacer en cette soirée du 6 juillet, vous avez bien fait parce qu’il s’agissait des derniers moments sur scène de P-A Méthot en tant qu’humoriste de tournée.

« On arrête, on tire la plug », comme le confirme sans précédent l’humoriste au journal Le Manic. « J’avais envie de prendre de ce temps-là pour être chez nous », raconte l’humoriste de cinquante ans.

Les dernières minutes du spectacle qu’il a présenté confirme aussi cette importante décision. « Baie-Comeau, j’ai eu trois dernières années épouvantables », raconte-t-il avec émotion.

La haine violente des réseaux sociaux en lien avec la décision d’être vacciné en tout début de pandémie a été particulièrement difficile pour l’artiste.

Menacé de mort, menacé de s’en prendre à sa famille, P-A Méthot a raconté brièvement le calvaire qu’il a connu dans ces moments difficiles.

La santé, l’âge et surtout le désir d’être auprès de sa femme et sa fille ont conclu cette étape qu’il a conclue jeudi soir et qu’il terminera officiellement du 11 au 15 juillet au Vieux clocher de Magog.

Andy St-Louis a présenté au public des reprises à sa couleur en offrant un spectacle interactif avec la foule. PHOTO KASSANDRA BLAIS

Artistes à découvrir

Formé de quatre artistes musiciens de la région, Sound Of Soul a fait danser la foule avec une revue musicale à saveur des années 70 aux succès d’aujourd’hui, pour débuter la soirée.

Andy St-Louis, jeune chanteuse colorée a dégourdi le public avec son spectacle interactif. Multi-interprétée sur scène, elle reprend des classiques à sa façon tout en faisant découvrir ses propres compositions humoristiques.

Elle a fait danser, chanter et a même discuté avec des spectateurs pour mettre en contexte ses anecdotes. L’impressionnante jeune femme gagne en popularité sur les réseaux sociaux, cette vitrine qui la fait connaître.

Finalement, Dominick Léonard a réalisé la première partie de P-A Méthot. C’est une formule qui dure depuis déjà un bon moment.

L’humoriste méconnu s’adresse à un public averti. Son plaisir d’être sur scène mélangé de ses anecdotes crues a bien réussi à réchauffer les planches pour accueillir le clou du spectacle.