Pourquoi le ciel est-il orange sur la Côte-Nord?

Les incendies dévorent toujours les forêts de la Côte-Nord même s’ils sont pour la plupart contenus ou maîtrisés. Les rues des villes de la région sont baignées dans une lumière orange qui fait penser aux films de science-fiction.

Pourquoi le ciel est-il orange? Voici l’explication de Futura Sciences.

Lorsque l’air est chargé de fumée, les rayons de soleil doivent traverser une atmosphère où les particules sont plus nombreuses et plus grosses.

« Au bout de leur voyage, les longueurs d’onde courtes et moyennes ont été diffusées et il ne reste plus que les grandes longueurs d’onde rouge-orangé qui atteignent l’œil », peut-on lire dans un article Web.

Cela explique l’atmosphère orange qui règne en ce moment sur la Côte-Nord.

Rappelons que la mauvaise qualité de l’air se poursuivra jusqu’à samedi.