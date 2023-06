Six mois pour gérer les arbres brisés par la tempête du 23 décembre

Le ministère des Transports du Québec a complété son opération de nettoyage des nombreux arbres qui sont tombés à proximité de la route 138, dans le secteur de Pointe-aux-Anglais, à la suite de la tempête du 23 décembre.

L’opération aura pris presque six mois à réaliser. Le tout a commencé immédiatement après la tempête, pour enlever rapidement les morceaux d’arbres et sécuriser le réseau routier.

En raison du climat hivernal, il était difficile d’effectuer l’entièreté de l’opération de nettoyage.

Les équipes du MTQ sont donc retournées sur les lieux, pour effectuer le travail durant les semaines du 15 et du 22 mai. Sauf qu’après cette période de temps, il restait encore du travail à faire.

« Il y avait de nouveaux employés qu’il fallait former et s’assurer que toutes les consignes de santé et sécurité sont respectées. Il faut aussi ajouter à cela l’interdiction de couper du bois, en raison des feux de forêt », dit la porte-parole du MTQ, Sarah Gaudreault. Elle ajoute que la situation du pont Touzel a mobilisé toutes les énergies du MTQ.

Finalement, les employés du ministère sont retournés la semaine dernière, à Pointe-aux-Anglais, pour compléter l’opération de nettoyage et d’émondage.

Mme Gaudreault précise également que les arbres qui ne menacent pas la chaussée ou les services publics (câble, réseau électrique) seront laissés sur place.

« Ça se peut qu’il y ait encore des arbres croches, mais il ne s’agit pas d’une opération de coupe à blanc, si on peut dire. »

« Même si les arbres sont croches, on sait qu’ils vont protéger la route des forts vents qui causeraient de la poudrerie. C’est donc tout dans notre intérêt de les laisser là », conclut Mme Gaudreault.