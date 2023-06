Aguanish, une petite municipalité qui fait place à l’immensité

Petite municipalité au territoire grandiose, Aguanish offre une expérience touristique hors du commun. Son environnement sauvage et sa population des plus accueillantes permettent de vivre un séjour unique et contemplatif tant pour les amateurs de plein air que pour les gens en quête de tranquillité. Le village est composé d’environ 300 Aguanishoises et Aguanishois sur un territoire de près de 600 kilomètres carrés.

L’autocollant représente la baie en forme de cœur que l’on peut apercevoir à vol d’oiseaux et l’immensité du territoire, où les levers de soleil sont époustouflants. Les soirées de pleine lune sont particulièrement magiques sur la mer. Le couple qui pratique la planche à pagaie rappelle la quiétude que l’on peut ressentir sur une eau calme et paisible. Le temps n’existe plus à Aguanish, et l’on y vit nos vacances au rythme des éléments qui nous entourent.

Crédit Photo: Stéphanie Harvey

De l’Ouest canadien à l’Est-du-Québec

Avec sa conjointe Kathleen Caouette, André Gallant est propriétaire du camping le Relais des Cayes, ouvert depuis 23 ans. Natif d’Aguanish, il a passé sa vie entre les villes de Jonquière, Québec, Ottawa, Calgary et Alberta pour revenir poser ses valises dans sa ville natale pour se rapprocher de sa famille et de la tranquillité des lieux. Ayant travaillé dans les domaines de l’architecture et de la restauration, il a choisi l’entrepreneuriat pour développer une offre touristique dans sa région. Son camping est situé sur le bord de la mer, à l’extrémité Est du village, et offre 40 places de choix pour passer la nuit. L’accueil est chaleureux, le lieu est magnifique.

Les principaux attraits à visiter selon André Gallant

La majestueuse rivière Aguanish s’étend sur plus de 280 kilomètres avant de rejoindre le golfe du Saint-Laurent, tout près de la municipalité. Le canyon mesure huit mètres de large et 1 kilomètre de long. Il est surnommé le Trait de Scie. Parsemé de cascades et de petites chutes, l’on peut également y apercevoir de grandes cavités sculptées dans un granit rose. On les appelle les « marmites géantes ». La rivière abrite plusieurs salmonidés, au grand bonheur des pêcheurs. Il est d’ailleurs possible d’explorer cette rivière en réservant une excursion ou un séjour de pêche avec l’Association Chasse et Pêche d’Aguanish.

L’entreprise Action Multi Nature offre des excursions en mer en zodiac durant lesquelles l’on peut faire de l’observation d’une faune marine diversifiée. Des sorties pour cueillir la chicoutai, un petit fruit emblématique de la région, sont également possibles.

Le Fumoir Le Goynish est reconnu pour sa rillette aux deux saumons, cuisinée de façon artisanale. Le secret de leurs saveurs se trouve dans la marinade savamment préparée. Le restaurant adjacent au fumoir peut accueillir les friands de fruits de mer et les amoureux de mets de style cantine. André Gallant aime particulièrement le saumon fumé à chaud, la pizza chargée de fruits de mer, leurs patates grecques bien assaisonnées et, surtout, la tarte à la chicoutai, un classique de la région.

L’Île-Michon est également un incontournable. Sur ce petit hameau de terre non loin de la municipalité, il est possible de faire de la randonnée pédestre et d’effectuer la cueillette de mollusques lorsque la saison est ouverte. L’entreprise Les fleurs et le potagery offre d’ailleurs quelques légumes et fruits frais à déguster. Des fleurs fraîches sont également disponibles pour des cadeaux improvisés ou pour agrémenter une table à pique-nique le temps d’un souper romantique. Les plages demeurent un coup de cœur pour André Gallant, puisqu’il en existe selon lui quatre magiques où profiter de la tranquillité que peut offrir Aguanish. Rendez-vous au camping le Relais des Cayes pour les découvrir! Y serez-vous?

André Gallant. Crédit photo: Kathleen Caouette