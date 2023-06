Sacré-Cœur, bien plus qu’un village forestier

Cette municipalité pittoresque ouvre la route 172 et longe la magnifique rivière Saguenay. Situé à 15 minutes en voiture de Tadoussac, Sacré-Cœur est apprécié pour sa faune marine, ses falaises escarpées et ses baies qui offrent des couchers de soleil imprenables. Les activités nautiques telles que le kayak de mer offrent une expérience inoubliable au milieu de paysages marins époustouflants. C’est ce que nous avons voulu recréer avec l’autocollant qui représente Sacré-Cœur et la Baie Sainte-Marguerite, accessibles par le Parc national du Fjord-du-Saguenay (Sépaq), un endroit prisé autant par les résidents que par les visiteurs.

Le béluga demeure l’attrait principal de la région puisqu’il est fréquent d’apercevoir plusieurs troupeaux composés de juvéniles et d’adultes circulant dans les eaux bleues du Fjord. L’embouchure de la rivière Saguenay et le belvédère La Halte du Béluga sont les lieux de prédilection pour les observer. Chaque fois, le spectacle est magique et unique. Les couleurs de l’autocollant sont d’ailleurs inspirées des couchers de soleil qu’il est possible d’y admirer chaque soir.

Entrepreneure coup de cœur

Émilie Dufour est la copropriétaire de la microbrasserie La Chasse-Gardée, un arrêt incontournable dans la région. L’ayant fondée avec son frère et acolyte Julien, elle souhaitait mettre en valeur sa municipalité natale et promouvoir ses attraits, tout en partageant sa passion pour le milieu brassicole.

« Je voulais que Sacré-Cœur ne soit pas juste perçu comme un village forestier. Plusieurs belles choses méritent d’être vues et d’être présentées. Il y a encore bien des secrets cachés ici. »

Les principaux attraits à visiter pour un séjour réussi selon Émilie Dufour

Géré par sa propriétaire France Savard, le Bistro Casta Fjord est situé à l’Anse-aux-Roches, sur le bord du quai. Selon l’entrepreneuse, c’est l’endroit avec la meilleure vue à Sacré-Cœur pour y déguster un bon repas. Les pâtes au saumon, les pâtes aux crevettes et la chaudrée de fruits de mer sont parmi ses plats coup de cœur. Une cuisine simple, mais très goûteuse. Il est aussi possible d’y admirer le coucher le soleil et de relaxer en toute tranquillité. Une pause bien méritée après une journée de marche ou une activité nautique.



Le quai de l’Anse-de-Roche. Photo courtoisie Municipalité de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay.

Avec son sentier de 41 kilomètres qui longe la rivière Saguenay, Sacré-Cœur est en quelque sorte le paradis des marcheurs, selon Émilie Dufour. Le sentier du Fjord, géré par le Parc national du Fjord-du-Saguenay (Sépaq), permet de joindre la Baie Sainte-Marguerite. C’est d’ailleurs l’une des rares randonnées de plusieurs kilomètres organisées sur la Côte-Nord. À faire sur plusieurs jours en profitant des campings et refuges qu’offre la Sépaq.

L’entreprise Canopée Lit est l’alternative de prédilection pour les amateurs d’hébergement insolite. Il est possible de dormir dans des cabanes et des bulles perchées en forêt. Leur restaurant sert aussi la meilleure pizza en ville, selon la Sacré-Cœuroise.

Un classique à visiter lors de notre passage à Sacré-Cœur, toujours selon Émilie Dufour, est sans contre dit la Ferme 5 Étoiles pour leurs activités familiales. La location de vélos électriques permet de visiter la ville à notre rythme dans un esprit contemplatif. Les pourvoiries sont également de merveilleux endroits pour profiter des activités de plein air où la truite est en abondance dans les nombreux lacs qu’on peut naviguer. Visitez également la miellerie Herbamiel au passage. Leurs produits se rapportent si bien en souvenir!

Visiter Sacré-Cœur fera-t-il partie de vos plans vacances cette année?

Julien et Émilie Dufour. Crédit photo: Microbrasserie Chasse Gardée